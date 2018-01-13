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в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 349350351352>
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 14:18

  vitaliiangel написав:
  Proofy написав:если в банках будет нормальный доллар в количестве, то обменки переходят на сухой паек.
не будет. Во первых, дефицит валюты никуда не делся. НБУ пытается его завуалировать интервенциями. Во вторых, держать в каждой кассе тысячи долларов на "авось придут и купят" - удовольствие овердорогое. Даже в пумб в центре Киева вот так запросто 5 тыс долларов/евро вы не купите. Раньше можно было на гл спросить в каком отделении есть такая сумма, забронировать и за ней подъехать. За сейчас не знаю. В третьих, затраты у банков выше, поэтому спрэд 10-15 коп им ниже рентабельности, а обменки на таком спрэде отлично работают. То есть, чтобы банку успешно конкурировать, валюту надо продавать оптом, пусть и с меньшим спрэдом чем у обменки, но получая прибыль за счёт оборота. На рынке есть место и банкам и обменкам, если первые будут делать опт, а вторые розницу. Если все замкнутся на рознице, только потеряют доходы.

В банк готівку возить інкасатор на броньованому авто,в обмінку носить хлопець з рюкзаком . Доречі в обміннику завжди на опт міняють курс на касі і в квітанції
sens
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 14:20

  vitaliiangel написав:
  Proofy написав: Даже в пумб в центре Киева вот так запросто 5 тыс долларов/евро вы не купите. Раньше можно было на гл спросить в каком отделении есть такая сумма, забронировать и за ней подъехать. За сейчас не знаю.

в пумбе как раз есть онлайн заказ для покупки в кассе
bems654556
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 14:20

И вот спрашивается, нах#ер это было нужно - опускать курс до 36 в октябре-ноябре?! Чтобы теперь он опять вернулся на 37, с чего и начинали?? М-дя... Я бы на месте Шмыгаля (Зеленского) уже задумался об увольнении пана Пышного - из-за сего пана бюджет на ровном месте потерял
почти 2 ярда гривен на курсах))
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 22:04

  mustbe написав:Сделал дублирование раскраски.
Теперь цвет 4-х колонок слева - дублируется и справа, после ИтоговогоКурса.
сорри,- но с этим новшеством получилась ерунда.
имхо.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 22:12

  flysoulfly написав:
  mustbe написав:Сделал дублирование раскраски.
Теперь цвет 4-х колонок слева - дублируется и справа, после ИтоговогоКурса.
сорри,- но с этим новшеством получилась ерунда.
имхо.

а как по мне удобно информативно и не наляписто, иначе как раскрасишь всю таблицу то и глаза выпадут.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 22:44

  bems654556 написав:
  vitaliiangel написав:
  Proofy написав: Даже в пумб в центре Киева вот так запросто 5 тыс долларов/евро вы не купите. Раньше можно было на гл спросить в каком отделении есть такая сумма, забронировать и за ней подъехать. За сейчас не знаю.

в пумбе как раз есть онлайн заказ для покупки в кассе

Но эта услуга платная
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 23:28

  lara_08 написав:
  bems654556 написав:в пумбе как раз есть онлайн заказ для покупки в кассе

Но эта услуга платная

В пумбі і так завжди є валюта. Якщо не вагонами звісно :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 23:55

  vitaliiangel написав:
  flysoulfly написав:
  mustbe написав:Сделал дублирование раскраски.
Теперь цвет 4-х колонок слева - дублируется и справа, после ИтоговогоКурса.
сорри,- но с этим новшеством получилась ерунда.
имхо.

а как по мне удобно информативно и не наляписто, иначе как раскрасишь всю таблицу то и глаза выпадут.
а то сейчас не мозаика :? соревнуясь с разноцветным столбцом "итоговый курс"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 00:01

  mustbe написав:Сделал дублирование раскраски.
Теперь цвет 4-х колонок слева - дублируется и справа, после ИтоговогоКурса.

А чого тільки по одній валюті, а не по обох ? :)
По одній колонці комірки вузенькі, по двох було б гарніше IMHO.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 00:04

  sergey_sryvkin написав:
  mustbe написав:Сделал дублирование раскраски.
Теперь цвет 4-х колонок слева - дублируется и справа, после ИтоговогоКурса.

А чого тільки по одній валюті, а не по обох ? :)
По одній колонці комірки вузенькі, по двох було б гарніше IMHO.

В смысле ? Объясните подробнее
mustbe
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