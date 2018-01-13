vitaliiangel написав:

Proofy написав: если в банках будет нормальный доллар в количестве, то обменки переходят на сухой паек. если в банках будет нормальный доллар в количестве, то обменки переходят на сухой паек.

не будет. Во первых, дефицит валюты никуда не делся. НБУ пытается его завуалировать интервенциями. Во вторых, держать в каждой кассе тысячи долларов на "авось придут и купят" - удовольствие овердорогое. Даже в пумб в центре Киева вот так запросто 5 тыс долларов/евро вы не купите. Раньше можно было на гл спросить в каком отделении есть такая сумма, забронировать и за ней подъехать. За сейчас не знаю. В третьих, затраты у банков выше, поэтому спрэд 10-15 коп им ниже рентабельности, а обменки на таком спрэде отлично работают. То есть, чтобы банку успешно конкурировать, валюту надо продавать оптом, пусть и с меньшим спрэдом чем у обменки, но получая прибыль за счёт оборота. На рынке есть место и банкам и обменкам, если первые будут делать опт, а вторые розницу. Если все замкнутся на рознице, только потеряют доходы.