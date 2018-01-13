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sergey_sryvkin написав:А чого тільки по одній валюті, а не по обох ? По одній колонці комірки вузенькі, по двох було б гарніше IMHO.
Вы не ведёте статистику по ИНН-2. Поэтому 2-я колонка из обоих четвёрок (левой и правой) - белая.
Я про це взагалі не знав.
mustbe написав:Что не так ?
Ну... ми ж додавали колір праворуч для читабельності, а не для статистики по зайвим людям. Я б залишив статистику ліворуч, а праворуч просто фарбував 2 колонки згідно першої людини, щоб очима візуально рядок вимальовувався. Я взагалі цю схему не розумію, Якщо у вас 4 людини, і ви обрали банк як потрібний, і зробили його зеленим для другої та третьої людини, а для першої він жовтий, а для четвертої - червоний, то як будуть працювати фільтри, що вимикають червоні та зелені банки? І який сенс праворуч фарбувати комірки в різні кольори... будуть не рядки а мозаїка