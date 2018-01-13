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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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  #<1 ... 349350351352
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 00:06

  mustbe написав:
  sergey_sryvkin написав:
  mustbe написав:Сделал дублирование раскраски.
Теперь цвет 4-х колонок слева - дублируется и справа, после ИтоговогоКурса.

А чого тільки по одній валюті, а не по обох ? :)
По одній колонці комірки вузенькі, по двох було б гарніше IMHO.

В смысле ? Объясните подробнее

Дох. USD
Дох. EUR

в мене розфарбована тільки перша, а друга просто біла.
https://prnt.sc/BJus43049L9B
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 00:12

Доброй ночи . Укрэксим 0.5 % берет за снятие с депозитной уже !?
demon4ik8679
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 00:17

  mustbe написав:Сделал дублирование раскраски.
Теперь цвет 4-х колонок слева - дублируется и справа, после ИтоговогоКурса.


Супер.
Еще бы убрать раскраску колонки "Курс итог" чтобы не отвлекала взгляд от колонки "доходность".
Danik
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 00:21

  sergey_sryvkin написав:
  mustbe написав:
  sergey_sryvkin написав:А чого тільки по одній валюті, а не по обох ? :)
По одній колонці комірки вузенькі, по двох було б гарніше IMHO.

В смысле ? Объясните подробнее

Дох. USD
Дох. EUR
в мене розфарбована тільки перша, а друга просто біла.
https://prnt.sc/BJus43049L9B

Вы не ведёте статистику по ИНН-2. Поэтому 2-я колонка из обоих четвёрок (левой и правой) - белая.
Что не так ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 01:11

  demon4ik8679 написав:Доброй ночи . Укрэксим 0.5 % берет за снятие с депозитной уже !?
За обмін на депозитну Ви мали на увазі? Так, вже більше місяця
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 01:13

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Дякую . Бо в таблиці не вказано )
demon4ik8679
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 01:23

  mustbe написав:
  sergey_sryvkin написав:А чого тільки по одній валюті, а не по обох ? :)
По одній колонці комірки вузенькі, по двох було б гарніше IMHO.

Вы не ведёте статистику по ИНН-2.
Поэтому 2-я колонка из обоих четвёрок (левой и правой) - белая.

Я про це взагалі не знав.
  mustbe написав:Что не так ?

Ну... ми ж додавали колір праворуч для читабельності, а не для статистики по зайвим людям. Я б залишив статистику ліворуч, а праворуч просто фарбував 2 колонки згідно першої людини, щоб очима візуально рядок вимальовувався.
Я взагалі цю схему не розумію, Якщо у вас 4 людини, і ви обрали банк як потрібний, і зробили його зеленим для другої та третьої людини, а для першої він жовтий, а для четвертої - червоний, то як будуть працювати фільтри, що вимикають червоні та зелені банки? І який сенс праворуч фарбувати комірки в різні кольори... будуть не рядки а мозаїка :)

в цілому то не принципово.
sergey_sryvkin
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