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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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  #<1 ... 349350351352
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 00:06

  mustbe написав:
  sergey_sryvkin написав:
  mustbe написав:Сделал дублирование раскраски.
Теперь цвет 4-х колонок слева - дублируется и справа, после ИтоговогоКурса.

А чого тільки по одній валюті, а не по обох ? :)
По одній колонці комірки вузенькі, по двох було б гарніше IMHO.

В смысле ? Объясните подробнее

Дох. USD
Дох. EUR

в мене розфарбована тільки перша, а друга просто біла.
https://prnt.sc/BJus43049L9B
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 00:12

Доброй ночи . Укрэксим 0.5 % берет за снятие с депозитной уже !?
demon4ik8679
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 00:17

  mustbe написав:Сделал дублирование раскраски.
Теперь цвет 4-х колонок слева - дублируется и справа, после ИтоговогоКурса.


Супер.
Еще бы убрать раскраску колонки "Курс итог" чтобы не отвлекала взгляд от колонки "доходность".
Danik
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 00:21

  sergey_sryvkin написав:
  mustbe написав:
  sergey_sryvkin написав:А чого тільки по одній валюті, а не по обох ? :)
По одній колонці комірки вузенькі, по двох було б гарніше IMHO.

В смысле ? Объясните подробнее

Дох. USD
Дох. EUR
в мене розфарбована тільки перша, а друга просто біла.
https://prnt.sc/BJus43049L9B

Вы не ведёте статистику по ИНН-2. Поэтому 2-я колонка из обоих четвёрок (левой и правой) - белая.
Что не так ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 01:11

  demon4ik8679 написав:Доброй ночи . Укрэксим 0.5 % берет за снятие с депозитной уже !?
За обмін на депозитну Ви мали на увазі? Так, вже більше місяця
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 01:13

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Дякую . Бо в таблиці не вказано )
demon4ik8679
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 01:23

  mustbe написав:
  sergey_sryvkin написав:А чого тільки по одній валюті, а не по обох ? :)
По одній колонці комірки вузенькі, по двох було б гарніше IMHO.

Вы не ведёте статистику по ИНН-2.
Поэтому 2-я колонка из обоих четвёрок (левой и правой) - белая.

Я про це взагалі не знав.
  mustbe написав:Что не так ?

Ну... ми ж додавали колір праворуч для читабельності, а не для статистики по зайвим людям. Я б залишив статистику ліворуч, а праворуч просто фарбував 2 колонки згідно першої людини, щоб очима візуально рядок вимальовувався.
Я взагалі цю схему не розумію, Якщо у вас 4 людини, і ви обрали банк як потрібний, і зробили його зеленим для другої та третьої людини, а для першої він жовтий, а для четвертої - червоний, то як будуть працювати фільтри, що вимикають червоні та зелені банки? І який сенс праворуч фарбувати комірки в різні кольори... будуть не рядки а мозаїка :)

в цілому то не принципово.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 10:18

  demon4ik8679 написав:Доброй ночи . Укрэксим 0.5 % берет за снятие с депозитной уже !?


Писали об этом подробно не так давно. Как именно покупать. Полистайте ветку.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 10:22

  Danik написав:
  mustbe написав:Сделал дублирование раскраски.
Теперь цвет 4-х колонок слева - дублируется и справа, после ИтоговогоКурса.


Супер.
Еще бы убрать раскраску колонки "Курс итог" чтобы не отвлекала взгляд от колонки "доходность".

курс итог не менее важная инфа, чем следующая колонка. Знаю человека который не замарачиввается ставить курсы обменок, а смотрит только на итоговый. Говорит курсы обменок туфта, сегодня один завтра другой, на белый цена ниже. А итоговый курс после покупки валюты уже не меняется.
vitaliiangel
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