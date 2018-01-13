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sergey_sryvkin написав:А чого тільки по одній валюті, а не по обох ? По одній колонці комірки вузенькі, по двох було б гарніше IMHO.
Вы не ведёте статистику по ИНН-2. Поэтому 2-я колонка из обоих четвёрок (левой и правой) - белая.
Я про це взагалі не знав.
mustbe написав:Что не так ?
Ну... ми ж додавали колір праворуч для читабельності, а не для статистики по зайвим людям. Я б залишив статистику ліворуч, а праворуч просто фарбував 2 колонки згідно першої людини, щоб очима візуально рядок вимальовувався. Я взагалі цю схему не розумію, Якщо у вас 4 людини, і ви обрали банк як потрібний, і зробили його зеленим для другої та третьої людини, а для першої він жовтий, а для четвертої - червоний, то як будуть працювати фільтри, що вимикають червоні та зелені банки? І який сенс праворуч фарбувати комірки в різні кольори... будуть не рядки а мозаїка
mustbe написав:Сделал дублирование раскраски. Теперь цвет 4-х колонок слева - дублируется и справа, после ИтоговогоКурса.
Супер. Еще бы убрать раскраску колонки "Курс итог" чтобы не отвлекала взгляд от колонки "доходность".
курс итог не менее важная инфа, чем следующая колонка. Знаю человека который не замарачиввается ставить курсы обменок, а смотрит только на итоговый. Говорит курсы обменок туфта, сегодня один завтра другой, на белый цена ниже. А итоговый курс после покупки валюты уже не меняется.
sergey_sryvkin написав:Я взагалі цю схему не розумію, Якщо у вас 4 людини, і ви обрали банк як потрібний, і зробили його зеленим для другої та третьої людини, а для першої він жовтий, а для четвертої - червоний, то як будуть працювати фільтри, що вимикають червоні та зелені банки? І який сенс праворуч фарбувати комірки в різні кольори... будуть не рядки а мозаїка
Фильтры работают только по первой (основной) колонке. Остальные колонки - это просто раскраска, визуализация.
Вы раскрашиваете только одну колонку. А кто-то - все четыре. Для него это имеет смысл