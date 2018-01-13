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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 06 гру, 2023 11:17
sergey_sryvkin написав:
Я б залишив статистику ліворуч, а праворуч просто фарбував 2 колонки згідно першої людини, щоб очима візуально рядок вимальовувався
2 колонки - это по двум валютам типа ?
Раскраска ячейки не зависит от валюты.
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