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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 06 гру, 2023 11:08
sergey_sryvkin написав:
Я взагалі цю схему не розумію, Якщо у вас 4 людини, і ви обрали банк як потрібний, і зробили його зеленим для другої та третьої людини, а для першої він жовтий, а для четвертої - червоний, то як будуть працювати фільтри, що вимикають червоні та зелені банки? І який сенс праворуч фарбувати комірки в різні кольори... будуть не рядки а мозаїка
Фильтры работают только по первой (основной) колонке.
Остальные колонки - это просто раскраска, визуализация.
Вы раскрашиваете только одну колонку.
А кто-то - все четыре. Для него это имеет смысл
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Додано: Сер 06 гру, 2023 11:17
sergey_sryvkin написав:
Я б залишив статистику ліворуч, а праворуч просто фарбував 2 колонки згідно першої людини, щоб очима візуально рядок вимальовувався
2 колонки - это по двум валютам типа ?
Раскраска ячейки не зависит от валюты.
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Додано: Сер 06 гру, 2023 14:06
mustbe написав: sergey_sryvkin написав:
Я б залишив статистику ліворуч, а праворуч просто фарбував 2 колонки згідно першої людини, щоб очима візуально рядок вимальовувався
2 колонки - это по двум валютам типа ?
Раскраска ячейки не зависит от валюты.
Так. Оті колонки праворуч, що ви фарбуєте під 2-4 людей фарбувати згідно першої людини
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Додано: Сер 06 гру, 2023 14:30
sergey_sryvkin написав:
Оті колонки праворуч, що ви фарбуєте під 2-4 людей фарбувати згідно першої людини
Думаю, что логичнее красить 4 колонки по 4-м людям, чем все 4 - по одному человеку.
Можно, конечно, вынести в настройки количество подопечных (1-4), но как по мне это лишние сложности
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Додано: Сер 06 гру, 2023 15:27
Коллеги! Такое ощущение, что попал на форум маляров-штукатуров. Раскраски в таблице - дело приятное и, возможно, полезное, но что вы красите сейчас, эстеты?
Пиреус кто-то менял в Днепре? Как впечатления? У меня по этому отделению комментарий - выдают мотлохом или ждать хороших неизвестно сколько.
В БИСе доллары не покупал. Кто менял, когда и чем выдают?
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