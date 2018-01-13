RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 350351352353
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 11:08

  sergey_sryvkin написав:Я взагалі цю схему не розумію, Якщо у вас 4 людини, і ви обрали банк як потрібний, і зробили його зеленим для другої та третьої людини, а для першої він жовтий, а для четвертої - червоний, то як будуть працювати фільтри, що вимикають червоні та зелені банки? І який сенс праворуч фарбувати комірки в різні кольори... будуть не рядки а мозаїка :)

Фильтры работают только по первой (основной) колонке.
Остальные колонки - это просто раскраска, визуализация.

Вы раскрашиваете только одну колонку.
А кто-то - все четыре. Для него это имеет смысл
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7466
З нами з: 27.12.17
Подякував: 172 раз.
Подякували: 1486 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 11:17

  sergey_sryvkin написав:Я б залишив статистику ліворуч, а праворуч просто фарбував 2 колонки згідно першої людини, щоб очима візуально рядок вимальовувався

2 колонки - это по двум валютам типа ?
Раскраска ячейки не зависит от валюты.
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7466
З нами з: 27.12.17
Подякував: 172 раз.
Подякували: 1486 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 14:06

  mustbe написав:
  sergey_sryvkin написав:Я б залишив статистику ліворуч, а праворуч просто фарбував 2 колонки згідно першої людини, щоб очима візуально рядок вимальовувався

2 колонки - это по двум валютам типа ?
Раскраска ячейки не зависит от валюты.

Так. Оті колонки праворуч, що ви фарбуєте під 2-4 людей фарбувати згідно першої людини
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1915
З нами з: 19.02.14
Подякував: 532 раз.
Подякували: 601 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 14:30

  sergey_sryvkin написав:Оті колонки праворуч, що ви фарбуєте під 2-4 людей фарбувати згідно першої людини

Думаю, что логичнее красить 4 колонки по 4-м людям, чем все 4 - по одному человеку.
Можно, конечно, вынести в настройки количество подопечных (1-4), но как по мне это лишние сложности
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7466
З нами з: 27.12.17
Подякував: 172 раз.
Подякували: 1486 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 14:55

Окси (по телефону)
$ 36.80
qqwqqw
 
Повідомлень: 10
З нами з: 25.08.23
Подякував: 28 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 15:27

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Коллеги! Такое ощущение, что попал на форум маляров-штукатуров. Раскраски в таблице - дело приятное и, возможно, полезное, но что вы красите сейчас, эстеты?
Пиреус кто-то менял в Днепре? Как впечатления? У меня по этому отделению комментарий - выдают мотлохом или ждать хороших неизвестно сколько.
В БИСе доллары не покупал. Кто менял, когда и чем выдают?
ВЕСЕЛЬЧАК У
Аватар користувача
 
Повідомлень: 106
З нами з: 24.03.23
Подякував: 16 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 350351352353
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) 1 ... 114, 115, 116
Scholar » Суб 13 січ, 2018 12:08
1153 278112
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 гру, 2023 07:58
sens
Вывоз валюты, декларирование на таможне
hollies » Пон 23 січ, 2023 11:54
6 4160
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лис, 2023 16:47
sens
Какой банк выбрать для онлайн обмена валют? 1 ... 7, 8, 9
Ірина_ » Пон 18 лют, 2019 08:40
88 39576
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 бер, 2021 22:29
sinxro

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (988)
06.12.2023 14:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.