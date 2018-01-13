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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 06 гру, 2023 20:15
sl2023x4 написав: asti написав:
МТБ 37,05...
Во время я успел в 13.00 ещё 36.95 было. Хотя мтб рекламой клялся что 6 декабря такой точно курс будет после уже может не быть
Вот и я поверил рекламе и звонил сотруднице - убеждала,
что сегодня курс будет 36,95 до конца дня и вот...
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asti
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Додано: Сер 06 гру, 2023 20:27
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Коллеги! Такое ощущение, что попал на форум маляров-штукатуров. Раскраски в таблице - дело приятное и, возможно, полезное, но что вы красите сейчас, эстеты?
Пиреус кто-то менял в Днепре? Как впечатления? У меня по этому отделению комментарий - выдают мотлохом или ждать хороших неизвестно сколько.
В БИСе доллары не покупал. Кто менял, когда и чем выдают?
Поки карусель стоїть можна й пофарбувати
Піреус і біс тільки під замовлення, тому не цікавився далі
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sergey_sryvkin
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Додано: Чет 07 гру, 2023 00:56
[?
Пиреус кто-то менял в Днепре? Как впечатления? У меня по этому отделению комментарий - выдают мотлохом или ждать хороших неизвестно сколько.
В Пиреусе меняла и доллары и евро .Евро выдали сразу,доллары -заказ на следующий день,выдали синие
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larynya
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Додано: Чет 07 гру, 2023 09:35
А в Грант
можно ли просто оформить нового клиента (анкету, счета и всьо такое), а внесение 50К гривнеденег для самого валютообмена пока не делать день-два-три-неделю... (в ожидании лучшего курса, например, или когда их с комиссией попустит)
Или там как в любительских шахматах:"тронул- ходи" ?
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flysoulfly
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Додано: Чет 07 гру, 2023 09:55
flysoulfly написав:
А в Грант
можно ли просто оформить нового клиента (анкету, счета и всьо такое), а внесение 50К гривнеденег для самого валютообмена пока не делать день-два-три-неделю... (в ожидании лучшего курса, например, или когда их с комиссией попустит)
Или там как в любительских шахматах:"тронул- ходи" ?
Правило "тронул-ходи" - в любых шахматах. Только, если вы заранее объявите "Я поправляю!", разрешено не ходить фигурой, за которую взялись перед этим. Попробуйте так же и с Грантом)))
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: Чет 07 гру, 2023 10:52
flysoulfly написав:
А в Грант
можно ли просто оформить нового клиента (анкету, счета и всьо такое), а внесение 50К гривнеденег для самого валютообмена пока не делать день-два-три-неделю... (в ожидании лучшего курса, например, или когда их с комиссией попустит)
Или там как в любительских шахматах:"тронул- ходи" ?
Открытие счета по 100 грн. каждый.
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Ltava
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Додано: Чет 07 гру, 2023 11:32
Пивденый что то спортился 37.30
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sl2023x4
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Додано: Чет 07 гру, 2023 11:48
sl2023x4 написав:
Пивденый что то спортился 37.30
скоро будем в обменках покупать и в банки сдавать. Обменки всё ещё перекормлены. Падающий доллар у них с 1.12 не покупают.
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vitaliiangel
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Додано: Чет 07 гру, 2023 12:10
Банк 3/4
Курс $ - 36.90. Курс евро меняется каждые 20 мин. - ответ ГЛ.
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Додано: Чет 07 гру, 2023 12:41
flysoulfly написав:
А в Грант
можно ли просто оформить нового клиента (анкету, счета и всьо такое), а внесение 50К гривнеденег для самого валютообмена пока не делать день-два-три-неделю... (в ожидании лучшего курса, например, или когда их с комиссией попустит)
Или там как в любительских шахматах:"тронул- ходи" ?
А кто заставляет вносить 50к. грн.? Для них главное, чтобы за открытие счетов заплатили, а будете по ним работать или нет - на ваше усмотрение.
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lara_08
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