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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 07 гру, 2023 12:45
sl2023x4 написав:
Пивденый что то спортился 37.30
Що таке, хіба багато хто купляє там-дивина Тай годі
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