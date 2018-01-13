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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 07 гру, 2023 12:45
sl2023x4 написав:
Пивденый что то спортился 37.30
Що таке, хіба багато хто купляє там-дивина Тай годі
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Додано: Чет 07 гру, 2023 15:02
можно ли вывести сразу 10-20 страниц темы на экран и по поиску найти обсуждение нужного банка, чтобы не повторяться ? (раньше была кнопка "версия для печати") спасибо, сорри за оффтоп.
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Додано: Чет 07 гру, 2023 15:44
sl2023x4 написав:
Пивденый что то спортился 37.30
не только лишь этот, комин например тоже 37.316
Кредитвест всегда дешевый был и тот туда же
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Додано: Чет 07 гру, 2023 16:04
sl2023x4 написав:
Пивденый что то спортился 37.30
Півень давно спортився. Забув й дорогу туди як кілька місяців мусором і депо і 50к обмін віддавав. Ледве ті папірці поздавав в інший банчик.
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