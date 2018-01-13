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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 12:45

  sl2023x4 написав:Пивденый что то спортился 37.30

Що таке, хіба багато хто купляє там-дивина Тай годі
sens
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 15:02

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

можно ли вывести сразу 10-20 страниц темы на экран и по поиску найти обсуждение нужного банка, чтобы не повторяться ? (раньше была кнопка "версия для печати") спасибо, сорри за оффтоп.
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 15:44

  sl2023x4 написав:Пивденый что то спортился 37.30
не только лишь этот, комин например тоже 37.316
Кредитвест всегда дешевый был и тот туда же
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 16:04

  sl2023x4 написав:Пивденый что то спортился 37.30

Півень давно спортився. Забув й дорогу туди як кілька місяців мусором і депо і 50к обмін віддавав. Ледве ті папірці поздавав в інший банчик.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 16:48

  Proofy написав:
  sl2023x4 написав:Пивденый что то спортился 37.30
не только лишь этот, комин например тоже 37.316
Кредитвест всегда дешевый был и тот туда же

Що ви як циганчата накинулися, треба або почекати або не чекати і все. Я щойно був у відділенні банку оформлював депозит,при мені до каси за 20 хвилин бігало з десяток,питали по 37,40 лиш нові і без плям і таке інше. За сьогодні менеджерка сказала що з п'ятниці депозит ніхто в доларах не оформлює, доречі на три місяці не готові по закінченні віддати новими.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 17:29

  sens написав:За сьогодні менеджерка сказала що з п'ятниці депозит ніхто в доларах не оформлює, доречі на три місяці не готові по закінченні віддати новими.


а какой смысл оформлять депо?
годовой ОВГЗ под 4,4% это эквивалент оформить 4 раза за год конверт с зазором 40 коп.
топтать кеды ради спортивного интереса?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 17:54

  mephala написав:а какой смысл оформлять депо?
годовой ОВГЗ под 4,4% это эквивалент оформить 4 раза за год конверт с зазором 40 коп.
топтать кеды ради спортивного интереса?

А уже выгоднее 200к грн мгновенно в кассе менять на доллары, чтобы долларовые ОВГЗ прикупить, чем через депо? Не считал по текущим курсам.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 18:44

То есть, насколько я понимаю, курс на нале упал после того как НБУ снял все ограничения на продажу валюты в кассе
и теперь оптовые менялы прямо в банках скупают десятки тысяч долларов оставив нас, честных карусельщиков,
без хлеба с маслом?! Это так?
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 18:52

  asti написав:То есть, насколько я понимаю, курс на нале упал после того как НБУ снял все ограничения на продажу валюты в кассе
и теперь оптовые менялы прямо в банках скупают десятки тысяч долларов оставив нас, честных карусельщиков,
без хлеба с маслом?! Это так?
купляють на пачку ксерокопій паспортів) на касі немає в роздріб нових ,що Південний,що Аккорд , що кредіагріколь
sens
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 18:55

  asti написав:оптовые менялы прямо в банках скупают десятки тысяч долларов
если менялы покупают прямо в банках кому они тогда продают? и что мешает их покупателям тоже купить в банке? Сократился зазор межбанка и ЧР до 60 коп из которых банки хотят 40-50 коп забрать себе. Пока банки не упадут до 36,90-37 карусель не двинется. Война нервов.
vitaliiangel
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