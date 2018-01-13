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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 07 гру, 2023 12:45
sl2023x4 написав:
Пивденый что то спортился 37.30
Що таке, хіба багато хто купляє там-дивина Тай годі
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sens
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Додано: Чет 07 гру, 2023 15:02
можно ли вывести сразу 10-20 страниц темы на экран и по поиску найти обсуждение нужного банка, чтобы не повторяться ? (раньше была кнопка "версия для печати") спасибо, сорри за оффтоп.
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[Fin501]
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Додано: Чет 07 гру, 2023 15:44
sl2023x4 написав:
Пивденый что то спортился 37.30
не только лишь этот, комин например тоже 37.316
Кредитвест всегда дешевый был и тот туда же
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Proofy
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Додано: Чет 07 гру, 2023 16:04
sl2023x4 написав:
Пивденый что то спортился 37.30
Півень давно спортився. Забув й дорогу туди як кілька місяців мусором і депо і 50к обмін віддавав. Ледве ті папірці поздавав в інший банчик.
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alex lem
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Додано: Чет 07 гру, 2023 16:48
Proofy написав: sl2023x4 написав:
Пивденый что то спортился 37.30
не только лишь этот, комин например тоже 37.316
Кредитвест всегда дешевый был и тот туда же
Що ви як циганчата накинулися, треба або почекати або не чекати і все. Я щойно був у відділенні банку оформлював депозит,при мені до каси за 20 хвилин бігало з десяток,питали по 37,40 лиш нові і без плям і таке інше. За сьогодні менеджерка сказала що з п'ятниці депозит ніхто в доларах не оформлює, доречі на три місяці не готові по закінченні віддати новими.
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sens
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Додано: Чет 07 гру, 2023 17:29
sens написав:
За сьогодні менеджерка сказала що з п'ятниці депозит ніхто в доларах не оформлює, доречі на три місяці не готові по закінченні віддати новими.
а какой смысл оформлять депо?
годовой ОВГЗ под 4,4% это эквивалент оформить 4 раза за год конверт с зазором 40 коп.
топтать кеды ради спортивного интереса?
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mephala
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Додано: Чет 07 гру, 2023 17:54
mephala написав:
а какой смысл оформлять депо?
годовой ОВГЗ под 4,4% это эквивалент оформить 4 раза за год конверт с зазором 40 коп.
топтать кеды ради спортивного интереса?
А уже выгоднее 200к грн мгновенно в кассе менять на доллары, чтобы долларовые ОВГЗ прикупить, чем через депо? Не считал по текущим курсам.
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moveton
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Додано: Чет 07 гру, 2023 18:44
То есть, насколько я понимаю, курс на нале упал после того как НБУ снял все ограничения на продажу валюты в кассе
и теперь оптовые менялы прямо в банках скупают десятки тысяч долларов оставив нас, честных карусельщиков,
без хлеба с маслом?! Это так?
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asti
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Додано: Чет 07 гру, 2023 18:52
asti написав:
То есть, насколько я понимаю, курс на нале упал после того как НБУ снял все ограничения на продажу валюты в кассе
и теперь оптовые менялы прямо в банках скупают десятки тысяч долларов оставив нас, честных карусельщиков,
без хлеба с маслом?! Это так?
купляють на пачку ксерокопій паспортів) на касі немає в роздріб нових ,що Південний,що Аккорд , що кредіагріколь
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sens
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Додано: Чет 07 гру, 2023 18:55
asti написав:
оптовые менялы прямо в банках скупают десятки тысяч долларов
если менялы покупают прямо в банках кому они тогда продают? и что мешает их покупателям тоже купить в банке? Сократился зазор межбанка и ЧР до 60 коп из которых банки хотят 40-50 коп забрать себе. Пока банки не упадут до 36,90-37 карусель не двинется. Война нервов.
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vitaliiangel
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