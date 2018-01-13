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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 353354355356
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 19:03

  [Fin501] написав:можно ли вывести сразу 10-20 страниц темы на экран и по поиску найти обсуждение нужного банка, чтобы не повторяться ? (раньше была кнопка "версия для печати") спасибо, сорри за оффтоп.

Кто ж запретит? Вот, например, самое простое решение: http://moveton.bbs.io/viewFinanceTopic251160.html Допил какие именно страницы выводить - по вкусу пользователя.
Востаннє редагувалось moveton в Чет 07 гру, 2023 19:05, всього редагувалось 1 раз.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 19:04

  vitaliiangel написав:
  asti написав:оптовые менялы прямо в банках скупают десятки тысяч долларов
если менялы покупают прямо в банках кому они тогда продают? и что мешает их покупателям тоже купить в банке? Сократился зазор межбанка и ЧР до 60 коп из которых банки хотят 40-50 коп забрать себе. Пока банки не упадут до 36,90-37 карусель не двинется. Война нервов.
буде 40-50 тільки менше обертів
sens
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 19:05

  sens написав:
  vitaliiangel написав:
  asti написав:оптовые менялы прямо в банках скупают десятки тысяч долларов
если менялы покупают прямо в банках кому они тогда продают? и что мешает их покупателям тоже купить в банке? Сократился зазор межбанка и ЧР до 60 коп из которых банки хотят 40-50 коп забрать себе. Пока банки не упадут до 36,90-37 карусель не двинется. Война нервов.
буде 40-50 тільки менше обертів

с 10ю паспортами можно работать или лимиты поднимут с 50 до тех же 200
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 19:19

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

если кто может приводить цыганский табор то он будет и за 5 коп работать. Щас идет прощупывание миним . зазора за который будут работать карусельщики.
VLADPn
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 19:26

  vitaliiangel написав:
  asti написав:оптовые менялы прямо в банках скупают десятки тысяч долларов
если менялы покупают прямо в банках кому они тогда продают? и что мешает их покупателям тоже купить в банке? Сократился зазор межбанка и ЧР до 60 коп из которых банки хотят 40-50 коп забрать себе. Пока банки не упадут до 36,90-37 карусель не двинется. Война нервов.

Логічне і цікаве питання - та щось тут жоден гуру не наважився розтлумачити це? ;)
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