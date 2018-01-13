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[Fin501] написав:можно ли вывести сразу 10-20 страниц темы на экран и по поиску найти обсуждение нужного банка, чтобы не повторяться ? (раньше была кнопка "версия для печати") спасибо, сорри за оффтоп.
asti написав:оптовые менялы прямо в банках скупают десятки тысяч долларов
если менялы покупают прямо в банках кому они тогда продают? и что мешает их покупателям тоже купить в банке? Сократился зазор межбанка и ЧР до 60 коп из которых банки хотят 40-50 коп забрать себе. Пока банки не упадут до 36,90-37 карусель не двинется. Война нервов.
asti написав:оптовые менялы прямо в банках скупают десятки тысяч долларов
если менялы покупают прямо в банках кому они тогда продают? и что мешает их покупателям тоже купить в банке? Сократился зазор межбанка и ЧР до 60 коп из которых банки хотят 40-50 коп забрать себе. Пока банки не упадут до 36,90-37 карусель не двинется. Война нервов.
буде 40-50 тільки менше обертів
с 10ю паспортами можно работать или лимиты поднимут с 50 до тех же 200
asti написав:оптовые менялы прямо в банках скупают десятки тысяч долларов
если менялы покупают прямо в банках кому они тогда продают? и что мешает их покупателям тоже купить в банке? Сократился зазор межбанка и ЧР до 60 коп из которых банки хотят 40-50 коп забрать себе. Пока банки не упадут до 36,90-37 карусель не двинется. Война нервов.
Логічне і цікаве питання - та щось тут жоден гуру не наважився розтлумачити це?