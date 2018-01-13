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[Fin501] написав:можно ли вывести сразу 10-20 страниц темы на экран и по поиску найти обсуждение нужного банка, чтобы не повторяться ? (раньше была кнопка "версия для печати") спасибо, сорри за оффтоп.
asti написав:оптовые менялы прямо в банках скупают десятки тысяч долларов
если менялы покупают прямо в банках кому они тогда продают? и что мешает их покупателям тоже купить в банке? Сократился зазор межбанка и ЧР до 60 коп из которых банки хотят 40-50 коп забрать себе. Пока банки не упадут до 36,90-37 карусель не двинется. Война нервов.
asti написав:оптовые менялы прямо в банках скупают десятки тысяч долларов
если менялы покупают прямо в банках кому они тогда продают? и что мешает их покупателям тоже купить в банке? Сократился зазор межбанка и ЧР до 60 коп из которых банки хотят 40-50 коп забрать себе. Пока банки не упадут до 36,90-37 карусель не двинется. Война нервов.
буде 40-50 тільки менше обертів
с 10ю паспортами можно работать или лимиты поднимут с 50 до тех же 200
asti написав:оптовые менялы прямо в банках скупают десятки тысяч долларов
если менялы покупают прямо в банках кому они тогда продают? и что мешает их покупателям тоже купить в банке? Сократился зазор межбанка и ЧР до 60 коп из которых банки хотят 40-50 коп забрать себе. Пока банки не упадут до 36,90-37 карусель не двинется. Война нервов.
Логічне і цікаве питання - та щось тут жоден гуру не наважився розтлумачити це?
asti написав:оптовые менялы прямо в банках скупают десятки тысяч долларов
если менялы покупают прямо в банках кому они тогда продают? и что мешает их покупателям тоже купить в банке? Сократился зазор межбанка и ЧР до 60 коп из которых банки хотят 40-50 коп забрать себе. Пока банки не упадут до 36,90-37 карусель не двинется. Война нервов.
Логічне і цікаве питання - та щось тут жоден гуру не наважився розтлумачити це?
Есть люди которые НИКОГДА не пойдут за долларом в банк в силу ряда причин. Как вы понимаете покупают они не по 100 долларов))
Успіх написав:Логічне і цікаве питання - та щось тут жоден гуру не наважився розтлумачити це?
Можу сказати хіба за своїх клієнток: 1. В них був негативний досвід з банками. Тому вони й ЗП до копійки знімають одразу з картки. Негативний досвід може бути абсолютно різним: у когось "служба безпеки" картку почистила, в когось долари в Надрі перетворились в гривню, когось Моно "кинув" із видачею депозита в касі А-банку... Звісно тут буде оффтоп, але моя мама 1 раз в житті в 90-і роки взяла кредит під дикі відсотки (порядку 120% річних), не зрозуміла схему погашення і дійшло до колекторів. Відтоді ніколи не бере жодного кредиту і завжди просить обнулити всі кредитні ліміти. Одного негативного досвіду достатньо на 30 років. 2. Суми суттєво перевищують 50к грн./місяць 3. Бояться втратити субсидію.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 07 гру, 2023 20:14, всього редагувалось 2 разів.