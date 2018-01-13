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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 07 гру, 2023 20:25
Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав:
. При наличии валюты конечно.
А в якихось банках вона є в наявності? Я питав Прива, Сенс, А - всюди тільки під замовлення.
Намагається НБУ залишити фізикам обмінки по курсу банків
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