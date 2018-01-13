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в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 354355356357
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 20:25

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:. При наличии валюты конечно.

А в якихось банках вона є в наявності? Я питав Прива, Сенс, А - всюди тільки під замовлення.

Намагається НБУ залишити фізикам обмінки по курсу банків
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 21:24

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:. При наличии валюты конечно.

А в якихось банках вона є в наявності? Я питав Прива, Сенс, А - всюди тільки під замовлення.


Приват в деяких великих відділеннях продає по 4-5 к людям з вулиці .
Сенс в деяких випадках видає без замовлення з карток, то і знайде на продаж щось .
Райф може продати в деяких випадках більше Привату, Пумб теж часто є

  asti написав:и теперь оптовые менялы прямо в банках скупают десятки тысяч долларов


Обмінники дійсно інколи паляться , що купують у банків. Інколи в тг каналах прикріпляють фото , де пишуть що продадуть типу екслюзив упаковку 100-150 шт по 2, 5 і т.д. $ ( з досить великою маржею) , а на упаковці - штамп одного з системних банків)))
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