Намагається НБУ залишити фізикам обмінки по курсу банків
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Додано: Чет 07 гру, 2023 20:25
Додано: Чет 07 гру, 2023 21:24
Приват в деяких великих відділеннях продає по 4-5 к людям з вулиці .
Сенс в деяких випадках видає без замовлення з карток, то і знайде на продаж щось .
Райф може продати в деяких випадках більше Привату, Пумб теж часто є
Обмінники дійсно інколи паляться , що купують у банків. Інколи в тг каналах прикріпляють фото , де пишуть що продадуть типу екслюзив упаковку 100-150 шт по 2, 5 і т.д. $ ( з досить великою маржею) , а на упаковці - штамп одного з системних банків)))
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