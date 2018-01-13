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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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  #<1 ... 354355356357
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 20:25

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:. При наличии валюты конечно.

А в якихось банках вона є в наявності? Я питав Прива, Сенс, А - всюди тільки під замовлення.

Намагається НБУ залишити фізикам обмінки по курсу банків
sens
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 21:24

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:. При наличии валюты конечно.

А в якихось банках вона є в наявності? Я питав Прива, Сенс, А - всюди тільки під замовлення.


Приват в деяких великих відділеннях продає по 4-5 к людям з вулиці .
Сенс в деяких випадках видає без замовлення з карток, то і знайде на продаж щось .
Райф може продати в деяких випадках більше Привату, Пумб теж часто є

  asti написав:и теперь оптовые менялы прямо в банках скупают десятки тысяч долларов


Обмінники дійсно інколи паляться , що купують у банків. Інколи в тг каналах прикріпляють фото , де пишуть що продадуть типу екслюзив упаковку 100-150 шт по 2, 5 і т.д. $ ( з досить великою маржею) , а на упаковці - штамп одного з системних банків)))
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 23:03

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  flysoulfly написав:А в Грант можно ли просто оформить нового клиента (анкету, счета и всьо такое), а внесение 50К гривнеденег для самого валютообмена пока не делать день-два-три-неделю... (в ожидании лучшего курса, например, или когда их с комиссией попустит) :?:
Или там как в любительских шахматах:"тронул- ходи" ?

Правило "тронул-ходи" - в любых шахматах. Только, если вы заранее объявите "Я поправляю!", разрешено не ходить фигурой, за которую взялись перед этим. Попробуйте так же и с Грантом)))

Шахматний клуб "Четыре коня"?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 11:22

  novichok написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  flysoulfly написав:А в Грант можно ли просто оформить нового клиента (анкету, счета и всьо такое), а внесение 50К гривнеденег для самого валютообмена пока не делать день-два-три-неделю... (в ожидании лучшего курса, например, или когда их с комиссией попустит) :?:
Или там как в любительских шахматах:"тронул- ходи" ?

Правило "тронул-ходи" - в любых шахматах. Только, если вы заранее объявите "Я поправляю!", разрешено не ходить фигурой, за которую взялись перед этим. Попробуйте так же и с Грантом)))

Шахматний клуб "Четыре коня"?


А что остаётся? Клуб закрыт, клубники без новых идей играют в шахматы.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 11:56

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Клуб закрыт,

скоріше у відпустці
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 12:22

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Вже незабаром дізнаємося, що буде з курсом без депо на 3 міс і обміном на 50к. Поки тримаємо валюту під матрацом і чекаємо на кращі часи)
Snower
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:48

  Snower написав:Вже незабаром дізнаємося, що буде з курсом без депо на 3 міс і обміном на 50к. Поки тримаємо валюту під матрацом і чекаємо на кращі часи)

Я фізично в роздріб підкуповую євро, онлайн валютообмін накшталт депозит на 1 місяць і вихід безкоштовно
sens
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