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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 07 гру, 2023 20:25
Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав:
. При наличии валюты конечно.
А в якихось банках вона є в наявності? Я питав Прива, Сенс, А - всюди тільки під замовлення.
Намагається НБУ залишити фізикам обмінки по курсу банків
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Додано: Чет 07 гру, 2023 21:24
Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав:
. При наличии валюты конечно.
А в якихось банках вона є в наявності? Я питав Прива, Сенс, А - всюди тільки під замовлення.
Приват в деяких великих відділеннях продає по 4-5 к людям з вулиці .
Сенс в деяких випадках видає без замовлення з карток, то і знайде на продаж щось .
Райф може продати в деяких випадках більше Привату, Пумб теж часто є
asti написав:
и теперь оптовые менялы прямо в банках скупают десятки тысяч долларов
Обмінники дійсно інколи паляться , що купують у банків. Інколи в тг каналах прикріпляють фото , де пишуть що продадуть типу екслюзив упаковку 100-150 шт по 2, 5 і т.д. $ ( з досить великою маржею) , а на упаковці - штамп одного з системних банків)))
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Додано: Чет 07 гру, 2023 23:03
ВЕСЕЛЬЧАК У написав: flysoulfly написав:
А в Грант
можно ли просто оформить нового клиента (анкету, счета и всьо такое), а внесение 50К гривнеденег для самого валютообмена пока не делать день-два-три-неделю... (в ожидании лучшего курса, например, или когда их с комиссией попустит)
Или там как в любительских шахматах:"тронул- ходи" ?
Правило "тронул-ходи" - в любых шахматах. Только, если вы заранее объявите "Я поправляю!", разрешено не ходить фигурой, за которую взялись перед этим. Попробуйте так же и с Грантом)))
Шахматний клуб "Четыре коня"?
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novichok
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 11:22
novichok написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав: flysoulfly написав:
А в Грант
можно ли просто оформить нового клиента (анкету, счета и всьо такое), а внесение 50К гривнеденег для самого валютообмена пока не делать день-два-три-неделю... (в ожидании лучшего курса, например, или когда их с комиссией попустит)
Или там как в любительских шахматах:"тронул- ходи" ?
Правило "тронул-ходи" - в любых шахматах. Только, если вы заранее объявите "Я поправляю!", разрешено не ходить фигурой, за которую взялись перед этим. Попробуйте так же и с Грантом)))
Шахматний клуб "Четыре коня"?
А что остаётся? Клуб закрыт, клубники без новых идей играют в шахматы.
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 11:56
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Клуб закрыт,
скоріше у відпустці
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sens
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 12:22
Вже незабаром дізнаємося, що буде з курсом без депо на 3 міс і обміном на 50к. Поки тримаємо валюту під матрацом і чекаємо на кращі часи)
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Snower
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:48
Snower написав:
Вже незабаром дізнаємося, що буде з курсом без депо на 3 міс і обміном на 50к. Поки тримаємо валюту під матрацом і чекаємо на кращі часи)
Я фізично в роздріб підкуповую євро, онлайн валютообмін накшталт депозит на 1 місяць і вихід безкоштовно
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sens
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