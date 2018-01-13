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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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asti
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Додано: Суб 09 гру, 2023 16:45
Ау! Где все?!
Никого нет, а доллар-то растет!!))
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asti
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- Повідомлень: 3520
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 634 раз.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 16:58
asti написав:
Ау! Где все?!
Никого нет, а доллар-то растет!!))
вот там и все
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cohan
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