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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 352353354355
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 19:54

  Krokodil написав:мда, дожились, что альфа доллар продает дешевле чем аккорд
А что вы хотите, Аккорд нонча бренд с Вашингтонскими корнями, и, кстати, выиграл суд у Альфы! :) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 16:45

Ау! Где все?!
Никого нет, а доллар-то растет!!))
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 16:58

  asti написав:Ау! Где все?!
Никого нет, а доллар-то растет!!))


вот там и все
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 18:51

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  cohan написав:вот там и все
Сегодня и завтра время сдавать в обменник синий дол., а утром в 8.45 стоять под банком, как во времена совка под магазинами за маслом. И как только касса в 9.00 откроется сдать и поменять первым))
Иначе в 10.00 банки поменяют курс.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 20:19

Игорь Алексеевич
Поменяют в 9-00. Поэтому нужны банки, где можно пополнить карточки в выходной день и перекинуть с них на нужный банк. Таких немного. Приват, райф, Тасс может быть. Нужно посмотреть, что у них с переводами. Ну приват наверняка платный. Или банк должен открываться в 8-30
otass
 
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