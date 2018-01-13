|
|
|
Онлайн-покупка валюты в банках Украины
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3520
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 634 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 гру, 2023 16:45
Ау! Где все?!
Никого нет, а доллар-то растет!!))
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3520
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 634 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 гру, 2023 16:58
asti написав:
Ау! Где все?!
Никого нет, а доллар-то растет!!))
вот там и все
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 6408
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 534 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 гру, 2023 18:51
cohan написав:
вот там и все
Сегодня и завтра время сдавать в обменник синий дол., а утром в 8.45 стоять под банком, как во времена совка под магазинами за маслом. И как только касса в 9.00 откроется сдать и поменять первым))
Иначе в 10.00 банки поменяют курс.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7503
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 788 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 09 гру, 2023 20:19
Игорь Алексеевич
Поменяют в 9-00. Поэтому нужны банки, где можно пополнить карточки в выходной день и перекинуть с них на нужный банк. Таких немного. Приват, райф, Тасс может быть. Нужно посмотреть, что у них с переводами. Ну приват наверняка платный. Или банк должен открываться в 8-30
-
otass
-
-
- Повідомлень: 20
- З нами з: 02.03.20
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1153
|280433
|
Пон 04 гру, 2023 07:58
sens
|
|6
|4226
|
Сер 08 лис, 2023 16:47
sens
|
|88
|39708
|
|