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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 352353354355
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 19:54

  Krokodil написав:мда, дожились, что альфа доллар продает дешевле чем аккорд
А что вы хотите, Аккорд нонча бренд с Вашингтонскими корнями, и, кстати, выиграл суд у Альфы! :) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 16:45

Ау! Где все?!
Никого нет, а доллар-то растет!!))
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 16:58

  asti написав:Ау! Где все?!
Никого нет, а доллар-то растет!!))


вот там и все
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 18:51

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  cohan написав:вот там и все
Сегодня и завтра время сдавать в обменник синий дол., а утром в 8.45 стоять под банком, как во времена совка под магазинами за маслом. И как только касса в 9.00 откроется сдать и поменять первым))
Иначе в 10.00 банки поменяют курс.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 20:19

Игорь Алексеевич
Поменяют в 9-00. Поэтому нужны банки, где можно пополнить карточки в выходной день и перекинуть с них на нужный банк. Таких немного. Приват, райф, Тасс может быть. Нужно посмотреть, что у них с переводами. Ну приват наверняка платный. Или банк должен открываться в 8-30
otass
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:03

  otass написав:Игорь Алексеевич
Поменяют в 9-00. Поэтому нужны банки, где можно пополнить карточки в выходной день и перекинуть с них на нужный банк. Таких немного. Приват, райф, Тасс может быть. Нужно посмотреть, что у них с переводами. Ну приват наверняка платный. Или банк должен открываться в 8-30
Перекидывать на нужный банк, можно нарваться на финмон. Конечно можно потом принести доки, но поезд с хорошим курсом ушёл. Особенно райф любит финмон.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:13

  Игорь Алексеевич написав:
  otass написав:Игорь Алексеевич
Поменяют в 9-00. Поэтому нужны банки, где можно пополнить карточки в выходной день и перекинуть с них на нужный банк. Таких немного. Приват, райф, Тасс может быть. Нужно посмотреть, что у них с переводами. Ну приват наверняка платный. Или банк должен открываться в 8-30
Перекидывать на нужный банк, можно нарваться на финмон. Конечно можно потом принести доки, но поезд с хорошим курсом ушёл. Особенно райф любит финмон.


разве финмон не от 400тыс. грн за месяц в одном банке ?
[Fin501]
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:25

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  [Fin501] написав:разве финмон не от 400тыс. грн за месяц в одном банке ?
Так говорят в отделении. А потом ступор и начинают говорить 400тыс по нарастающей, но не в месяц. Я не про все банки, но некоторые так делают.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:26

  otass написав:Игорь Алексеевич
Поменяют в 9-00. Поэтому нужны банки, где можно пополнить карточки в выходной день и перекинуть с них на нужный банк. Таких немного. Приват, райф, Тасс может быть. Нужно посмотреть, что у них с переводами. Ну приват наверняка платный. Или банк должен открываться в 8-30


В чем проблема ?

Идём в любой банкомат с cash-in (например, в Сенс) и пополняем карту нал гривной. Вытягиваем на карту моно (или в подобный) и переводим на любой нужный банк. Сразу же можно купить валюту в моб.додатке(app) банка.

Какие очереди с 08-45 в понедельник?
[Fin501]
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 22:20

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  [Fin501] написав:Вытягиваем на карту моно (или в подобный) и переводим на любой нужный банк.
Но если 50 тыс и один банк, то можно через моно и без СЕНСА. Но ради 15 баксов в день играть в пасочки? На большую сумму Моно вас заблокирует. Если и играть, то по крупному, хотя бы 10 банков в день. Про 8-45 вы не игрок, если все сообщения принимаете всерьёз.
Игорь Алексеевич
 
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