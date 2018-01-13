Додано: Нед 10 гру, 2023 15:46

[Fin501] написав: моно в целях финмон400 ? моно в целях финмон400 ?

Карусель сейчас у кого на руках дол - это игра одного дня. Сначало надо дождаться хорошего курса в обменниках и следить, что бы банки не подняли курс. Предположим сегодня можно синий у нас сдать по 37,65, но банки закрыты, хотя светится у некоторых не плохие курсы по 37,0 - 37,10 для карусели. Но утром, та даже помню ночью они могут для карусели тоже поднять курс до 37,50. Кидануть им сегодня через СЭП моно, но тогда есть варианты, что Моно не проведёт, т.к. посчитает надо через финмон. отчитаться. Второй вариант, моно пропускает, но у некоторых есть комиссия за пополнение и тогда не выгодна получается карусель.Но и в третьих у кого из банков есть тумбы пополнения, готовые принять 200-300тыс в день? ПУМБ - стрёмный с фином, Аваль - ещё хуже, СЕНС - так он сейчас чирикает фином, даже своих клиентов у которых есть депозиты на 200тыс.грн.Если один банк на 50 тыс., то вообще проблем - нет. А вот сыграть в игру хотя бы на 5 - 7 банков через СЕПы с других, то я не хочу до н.года бегать и носить доки.