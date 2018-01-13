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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 10 гру, 2023 16:14
Игорь Алексеевич вы слишком усложняете задачу. всё проще.
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vitaliiangel
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Додано: Нед 10 гру, 2023 17:11
vitaliiangel написав:Игорь Алексеевич
вы слишком усложняете задачу. всё проще.
вот вот
но, может, он за Декабрь - где внезапно у многих триггернется годовой финмон
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cohan
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Додано: Нед 10 гру, 2023 17:17
cohan написав: vitaliiangel написав:Игорь Алексеевич
вы слишком усложняете задачу. всё проще.
вот вот
но, может, он за Декабрь - где внезапно у многих триггернется годовой финмон
Можете сыграть в рулетку с Авалем или Пумбом. Там на словах 400тыс в мес., а на деле можете проверить, что такое нарастающее. Аваль мне присылал смс счастье с блокировкой. ПУМБ весной тоже всех строил. Девочки в отделении опустили глаза, которые уверяли про 400тыс в мес. Да и Сенс по последним сообщениям на форуме начинает пудрить мозги клиентам. Кредит - Днепр. Есть сент. дело на 300тыс. Посоветовали в отделении не рисковать положить ещё в этом мес. 200тыс. Поэтому нахрена оно надо такое счастье?
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Игорь Алексеевич
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