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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 10 гру, 2023 16:14
Игорь Алексеевич вы слишком усложняете задачу. всё проще.
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vitaliiangel
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Додано: Нед 10 гру, 2023 17:11
vitaliiangel написав:Игорь Алексеевич
вы слишком усложняете задачу. всё проще.
вот вот
но, может, он за Декабрь - где внезапно у многих триггернется годовой финмон
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cohan
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Додано: Нед 10 гру, 2023 17:17
cohan написав: vitaliiangel написав:Игорь Алексеевич
вы слишком усложняете задачу. всё проще.
вот вот
но, может, он за Декабрь - где внезапно у многих триггернется годовой финмон
Можете сыграть в рулетку с Авалем или Пумбом. Там на словах 400тыс в мес., а на деле можете проверить, что такое нарастающее. Аваль мне присылал смс счастье с блокировкой. ПУМБ весной тоже всех строил. Девочки в отделении опустили глаза, которые уверяли про 400тыс в мес. Да и Сенс по последним сообщениям на форуме начинает пудрить мозги клиентам. Кредит - Днепр. Есть сент. дело на 300тыс. Посоветовали в отделении не рисковать положить ещё в этом мес. 200тыс. Поэтому нахрена оно надо такое счастье?
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 10 гру, 2023 21:11
[Fin501] написав:
Идём в любой банкомат с cash-in (например, в Сенс) и пополняем карту нал гривной. Вытягиваем на карту моно (или в подобный) и переводим на любой нужный банк. Сразу же можно купить валюту в моб.додатке(app) банка.
Какие очереди с 08-45 в понедельник?
в райфе лимит на кэш-ин 150К в сутки, в сенсе тоже есть какой-то лимит
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kuzmich
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Додано: Нед 10 гру, 2023 21:37
kuzmich написав: [Fin501] написав:
Идём в любой банкомат с cash-in (например, в Сенс) и пополняем карту нал гривной. Вытягиваем на карту моно (или в подобный) и переводим на любой нужный банк. Сразу же можно купить валюту в моб.додатке(app) банка.
Какие очереди с 08-45 в понедельник?
в райфе лимит на кэш-ин 150К в сутки, в сенсе тоже есть какой-то лимит
А з циганським табором або футбольною командою вже 2М
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Boundless
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Додано: Нед 10 гру, 2023 22:05
Boundless написав: kuzmich написав: [Fin501] написав:
Идём в любой банкомат с cash-in (например, в Сенс) и пополняем карту нал гривной. Вытягиваем на карту моно (или в подобный) и переводим на любой нужный банк. Сразу же можно купить валюту в моб.додатке(app) банка.
Какие очереди с 08-45 в понедельник?
в райфе лимит на кэш-ин 150К в сутки, в сенсе тоже есть какой-то лимит
А з циганським табором або футбольною командою вже 2М
наш человек (с) 💪💪💪
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[Fin501]
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Додано: Нед 10 гру, 2023 22:11
Уважаемые форумчане! Есть ли хоть одна причина для снижения офкурса НБУ на следующей торговой неделе, и, вслед за ним, сниж. курса онлайн-обмена50к? Всем спасибо за мнение.
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[Fin501]
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Додано: Нед 10 гру, 2023 22:13
[Fin501] написав:
Уважаемые форумчане! Есть ли хоть одна причина для снижения офкурса НБУ на следующей торговой неделе, и, вслед за ним, сниж. курса онлайн-обмена50к? Всем спасибо за мнение.
для снижения-роста на 50 коп. причины не нужны.
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vitaliiangel
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Додано: Нед 10 гру, 2023 22:22
Игорь Алексеевич написав: [Fin501] написав:
моно в целях финмон400 ?
... Предположим сегодня можно синий у нас сдать по 37,65, но банки закрыты, хотя светится у некоторых не плохие курсы по 37,0 - 37,10 для карусели. ...
с каких каруселей вы этот СИНИЙ вытягиваете, красите его дома, что ли ? ))
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[Fin501]
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Додано: Нед 10 гру, 2023 22:24
[Fin501] написав:
Уважаемые форумчане! Есть ли хоть одна причина для снижения офкурса НБУ на следующей торговой неделе, и, вслед за ним, сниж. курса онлайн-обмена50к? Всем спасибо за мнение.
на прошлом падении курса нбу банкам понадобилось недели 2 , что начать снижение и делать акции тип 36,6 . А если еще и рост курса нбу будет , то .....
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bems654556
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