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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 10 гру, 2023 22:44
Таблица закрыта на профилактику (флуда)
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Додано: Пон 11 гру, 2023 10:42
Якось дивно банки поспішають змінити курс конвертації з поганого на ще гірший.
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