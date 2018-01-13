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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 10 гру, 2023 22:44
Таблица закрыта на профилактику (флуда)
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mustbe
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Додано: Пон 11 гру, 2023 10:42
Якось дивно банки поспішають змінити курс конвертації з поганого на ще гірший.
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Snower
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Додано: Пон 11 гру, 2023 11:51
Snower написав:
Якось дивно банки поспішають змінити курс конвертації з поганого на ще гірший.
Звикайте, дешевого долара вже не буде))
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asti
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Додано: Пон 11 гру, 2023 12:04
asti написав:
дешевого долара вже не буде))
потрібна не кількість дешевого , а його наявність і збереження обсягів .
на прикладі , ТАКСІ працює , коли кількість бажаючих поїхати і відвезти відбалансовано . . Питання - кому це вигідно , якщо клієнти ходять пішки а водіїв забагато . Тариф буде дешевше , чи кількість бажаючих таксувати зменшиться ?
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sens
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