RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 352353354355
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 19:54

  Krokodil написав:мда, дожились, что альфа доллар продает дешевле чем аккорд
А что вы хотите, Аккорд нонча бренд с Вашингтонскими корнями, и, кстати, выиграл суд у Альфы! :) :)
asti
 
Повідомлень: 3527
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 634 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 22:44

Таблица закрыта на профилактику (флуда)
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7469
З нами з: 27.12.17
Подякував: 172 раз.
Подякували: 1489 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 16:12

Таблица открыта.
Всем хорошей недели
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7469
З нами з: 27.12.17
Подякував: 172 раз.
Подякували: 1489 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 11:01

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Альянс 50к 37.05+1% Комиссия
бульбик
 
Повідомлень: 852
З нами з: 21.05.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 11:51

Альянс

Mustbe
Альянс 37,05 доллар и 40,10 евро. Инфо от контакт-центра.
Inter
 
Повідомлень: 41
З нами з: 02.10.23
Подякував: 3 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 352353354355
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) 1 ... 114, 115, 116
Scholar » Суб 13 січ, 2018 12:08
1153 281248
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 гру, 2023 07:58
sens
Вывоз валюты, декларирование на таможне
hollies » Пон 23 січ, 2023 11:54
6 4272
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лис, 2023 16:47
sens
Какой банк выбрать для онлайн обмена валют? 1 ... 7, 8, 9
Ірина_ » Пон 18 лют, 2019 08:40
88 39817
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 бер, 2021 22:29
sinxro

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10471)
12.12.2023 11:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.