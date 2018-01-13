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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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asti
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- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 634 раз.
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Додано: Нед 10 гру, 2023 22:44
Таблица закрыта на профилактику (флуда)
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mustbe
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- Повідомлень: 7472
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 172 раз.
- Подякували: 1490 раз.
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Додано: Пон 11 гру, 2023 16:12
Таблица открыта.
Всем хорошей недели
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mustbe
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- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 172 раз.
- Подякували: 1490 раз.
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Додано: Вів 12 гру, 2023 11:01
Альянс 50к 37.05+1% Комиссия
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бульбик
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- Повідомлень: 852
- З нами з: 21.05.14
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 58 раз.
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Додано: Вів 12 гру, 2023 11:51
Mustbe
Альянс 37,05 доллар и 40,10 евро. Инфо от контакт-центра.
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Inter
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- Повідомлень: 41
- З нами з: 02.10.23
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 13 раз.
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Додано: Вів 12 гру, 2023 12:25
Укрсиб. Приложение на текущий момент 37,50 грн/долл
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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- Повідомлень: 110
- З нами з: 24.03.23
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 24 раз.
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Додано: Вів 12 гру, 2023 12:59
піреус вже по 37,34
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xgerman_ar
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- Повідомлень: 3
- З нами з: 30.10.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
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Додано: Вів 12 гру, 2023 13:18
mustbe написав:
Таблица открыта.
Всем хорошей недели
Шляпа така таблиця,коли все самостійно перевіряти.
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sens
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Додано: Вів 12 гру, 2023 13:20
sens написав: mustbe написав:
Таблица открыта.
Всем хорошей недели
Шляпа така таблиця,коли все самостійно перевіряти.
Сделайте лучше.
С мгновенным обновлением всех курсов, особенно тех, которые нигде не публикуются
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mustbe
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- Повідомлень: 7472
- З нами з: 27.12.17
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- Подякували: 1490 раз.
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Додано: Вів 12 гру, 2023 13:22
mustbe написав: sens написав: mustbe написав:
Таблица открыта.
Всем хорошей недели
Шляпа така таблиця,коли все самостійно перевіряти.
Сделайте лучше.
С мгновенным обновлением всех курсов, особенно тех, которые нигде не публикуются
ви згодні що шляпа коли не вірні дані?
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15103
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 821 раз.
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