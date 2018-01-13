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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 12 гру, 2023 13:30
sens написав: mustbe написав: sens написав:
Шляпа така таблиця,коли все самостійно перевіряти.
Сделайте лучше.
С мгновенным обновлением всех курсов, особенно тех, которые нигде не публикуются
ви згодні що шляпа коли не вірні дані?
Да, согласен.
Чтобы этого не было - предлагаю вам ежедневно обзванивать полтора десятка банков, которые нигде не публикуют курсы.
А лучше - ежечасно
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mustbe
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Додано: Вів 12 гру, 2023 13:55
sens написав: mustbe написав:
Таблица открыта.
Всем хорошей недели
Шляпа така таблиця,коли все самостійно перевіряти.
Краще шляпа чим нічого. Навіть якщо по деяких банках курс неактуальний, всеодно можна зрозуміти принаймі, що діється на ринку. Тому автору таблиці - дяка!
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Скупердяй
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Додано: Вів 12 гру, 2023 14:13
Скупердяй написав: sens написав: mustbe написав:
Таблица открыта.
Всем хорошей недели
Шляпа така таблиця,коли все самостійно перевіряти.
Краще шляпа чим нічого. Навіть якщо по деяких банках курс неактуальний, всеодно можна зрозуміти принаймі, що діється на ринку. Тому автору таблиці - дяка!
Скільки заДЯКАвували ?
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Додано: Вів 12 гру, 2023 14:15
mustbe написав:
Шляпа така таблиця,коли все самостійно перевіряти.
Сделайте лучше.
С мгновенным обновлением всех курсов, особенно тех, которые нигде не публикуются[/quote] ви згодні що шляпа коли не вірні дані?[/quote]
Да, согласен.
Чтобы этого не было - предлагаю вам ежедневно обзванивать полтора десятка банков, которые нигде не публикуют курсы.
А лучше - ежечасно[/quote]
Ви що з Теремків та у вас Київстар ?
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sens
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Додано: Вів 12 гру, 2023 14:17
sens написав:
Ви що з Теремків та у вас Київстар ?
У вас есть конкретные предложения ?
Или как обычно - абы языком почесать ?
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mustbe
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