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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 353354355356
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 13:30

  sens написав:
  mustbe написав:
  sens написав:Шляпа така таблиця,коли все самостійно перевіряти.

Сделайте лучше.
С мгновенным обновлением всех курсов, особенно тех, которые нигде не публикуются
ви згодні що шляпа коли не вірні дані?

Да, согласен.
Чтобы этого не было - предлагаю вам ежедневно обзванивать полтора десятка банков, которые нигде не публикуют курсы.
А лучше - ежечасно
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 13:55

  sens написав:
  mustbe написав:Таблица открыта.
Всем хорошей недели

Шляпа така таблиця,коли все самостійно перевіряти.

Краще шляпа чим нічого. Навіть якщо по деяких банках курс неактуальний, всеодно можна зрозуміти принаймі, що діється на ринку. Тому автору таблиці - дяка!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 14:13

  Скупердяй написав:
  sens написав:
  mustbe написав:Таблица открыта.
Всем хорошей недели

Шляпа така таблиця,коли все самостійно перевіряти.

Краще шляпа чим нічого. Навіть якщо по деяких банках курс неактуальний, всеодно можна зрозуміти принаймі, що діється на ринку. Тому автору таблиці - дяка!

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sens
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 14:15

  mustbe написав:Шляпа така таблиця,коли все самостійно перевіряти.

Сделайте лучше.
С мгновенным обновлением всех курсов, особенно тех, которые нигде не публикуются[/quote] ви згодні що шляпа коли не вірні дані?[/quote]
Да, согласен.
Чтобы этого не было - предлагаю вам ежедневно обзванивать полтора десятка банков, которые нигде не публикуют курсы.
А лучше - ежечасно[/quote]
Ви що з Теремків та у вас Київстар ?
sens
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 14:17

  sens написав:Ви що з Теремків та у вас Київстар ?

У вас есть конкретные предложения ?
Или как обычно - абы языком почесать ?
mustbe
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