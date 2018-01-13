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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 354355356357>
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 13:30

  sens написав:
  mustbe написав:
  sens написав:Шляпа така таблиця,коли все самостійно перевіряти.

Сделайте лучше.
С мгновенным обновлением всех курсов, особенно тех, которые нигде не публикуются
ви згодні що шляпа коли не вірні дані?

Да, согласен.
Чтобы этого не было - предлагаю вам ежедневно обзванивать полтора десятка банков, которые нигде не публикуют курсы.
А лучше - ежечасно
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 13:55

  sens написав:
  mustbe написав:Таблица открыта.
Всем хорошей недели

Шляпа така таблиця,коли все самостійно перевіряти.

Краще шляпа чим нічого. Навіть якщо по деяких банках курс неактуальний, всеодно можна зрозуміти принаймі, що діється на ринку. Тому автору таблиці - дяка!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 14:33

В связи с последними событиями вынужден констатировать: все эти онлайн обмены в качестве хеджирования валютных рисков себя полностью дискредитировали... :( :(
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 14:51

  Порт написав:
mustbe написав:
sens написав:Виправляйте помилки,це недоречно коли за це збираєте донати.

Мил человек, а вы не офигели часом ?

Кто здесь офигел, так это автор темы. За свое задоначенное бабло - марш отрабатывать, редактировать таблицу для корректных курсов.

Как скажете.
Таблица закрыта на профилактику
Востаннє редагувалось mustbe в Вів 12 гру, 2023 15:09, всього редагувалось 1 раз.
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 14:57

ОКСІБАНК - Дол США по 37,05 + 1,2% комісія.
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 15:08

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  mustbe написав:А лучше - ежечасно


щогодини?, цей update може буди не актуальним

вчора з 14.40 до 14.55 сидячі у відділенні ТАС спостерігав як курс змінювали 2 рази...ну таке інколи буває

хто має претензії направляйте за кораблем
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 15:10

  prodigy написав:
  mustbe написав:А лучше - ежечасно


щогодини?, цей update може буди не актуальним

вчора з 14.40 до 14.55 сидячі у відділенні ТАС спостерігав як курс змінювали 2 рази...ну таке інколи буває

хто має претензії направляйте за кораблем


Як ви про це дізналися/?
sens
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 15:17

Карусель становится сегодня выгодной у кого есть свободные на руках 10штук баксов. Вечером меняем всю сумму в обменнике, а утром запихиваем в кассы 7 банков и сразу в приложении меняем. Забирать дол. можно на второй день, т.к. надо быстро загрузить грн. в банки, что бы получить потом с каждого 15-20 баксов. Банки идут в ногу с обменниками, с опаздыванием на пару часов.
Так же надо смотреть, что происходит на межбанке. Обычно в 11.00 и 15.00 основные торги и можно понять динамику курса и как будут реагировать обменники.
Поэтому сейчас больше наблюдений за фин.рынком и чуйки, что бы крутить карусель. Как раньше с кофем в руках и с 1300у.е. в мес. зарабатывать ежедневно на 40 банках не получится.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 15:26

  Игорь Алексеевич написав:Карусель становится сегодня выгодной у кого есть свободные на руках 10штук баксов. Вечером меняем всю сумму в обменнике, а утром запихиваем в кассы 7 банков и сразу в приложении меняем. Забирать дол. можно на второй день, т.к. надо быстро загрузить грн. в банки, что бы получить потом с каждого 15-20 баксов. Банки идут в ногу с обменниками, с опаздыванием на пару часов.
Так же надо смотреть, что происходит на межбанке. Обычно в 11.00 и 15.00 основные торги и можно понять динамику курса и как будут реагировать обменники

Ви за сьогодні вже двічі це написали. Обміняти можна до 20-00. Зранку можна зарахувати готівкою наприклад в сенс,укрсіб,кредіагріколь,аваль. Сепити. Далі онлайн обмін. Ось тільки у вашій схемі є мінус - за ОДИН день отримання в сьомі банках з безнала майже неможливо. Є випадки коли 12 відділеннь в одному домі,є усюди готівка і немає тривоги.... В кожному банку за місяць бажано не виходити за межі двох максимумів. Тому фактичні реалії або ваш варіант і не більше 3 банків ,або мій варіант з одним банком за домовленістю і довіренностями. Намагатися вступати в будь-які суперечки з касою - дорівнює отримати тим що є. Навіть на місяць всього 4 банки з моїм варіантом дають більший прибуток але домовленності повинні всі дотримуватися
Востаннє редагувалось sens в Вів 12 гру, 2023 15:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 15:29

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  sens написав:Є випадки коли 12 відділеннь в одному домі,є усюди готівка і немає тривоги....
Я написал меняем быстро, а забираем позже, предположим на второй день. У нас обменники работают до 18.00
Игорь Алексеевич
 
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