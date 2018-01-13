Да, согласен.
Чтобы этого не было - предлагаю вам ежедневно обзванивать полтора десятка банков, которые нигде не публикуют курсы.
А лучше - ежечасно
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 12 гру, 2023 13:30
Да, согласен.
Чтобы этого не было - предлагаю вам ежедневно обзванивать полтора десятка банков, которые нигде не публикуют курсы.
А лучше - ежечасно
Додано: Вів 12 гру, 2023 13:55
Додано: Вів 12 гру, 2023 14:33
В связи с последними событиями вынужден констатировать: все эти онлайн обмены в качестве хеджирования валютных рисков себя полностью дискредитировали...
Додано: Вів 12 гру, 2023 14:51
Как скажете.
Таблица закрыта на профилактику
Востаннє редагувалось mustbe в Вів 12 гру, 2023 15:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 12 гру, 2023 15:08
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Додано: Вів 12 гру, 2023 15:10
Додано: Вів 12 гру, 2023 15:17
Карусель становится сегодня выгодной у кого есть свободные на руках 10штук баксов. Вечером меняем всю сумму в обменнике, а утром запихиваем в кассы 7 банков и сразу в приложении меняем. Забирать дол. можно на второй день, т.к. надо быстро загрузить грн. в банки, что бы получить потом с каждого 15-20 баксов. Банки идут в ногу с обменниками, с опаздыванием на пару часов.
Так же надо смотреть, что происходит на межбанке. Обычно в 11.00 и 15.00 основные торги и можно понять динамику курса и как будут реагировать обменники.
Поэтому сейчас больше наблюдений за фин.рынком и чуйки, что бы крутить карусель. Как раньше с кофем в руках и с 1300у.е. в мес. зарабатывать ежедневно на 40 банках не получится.
Додано: Вів 12 гру, 2023 15:26
Ви за сьогодні вже двічі це написали. Обміняти можна до 20-00. Зранку можна зарахувати готівкою наприклад в сенс,укрсіб,кредіагріколь,аваль. Сепити. Далі онлайн обмін. Ось тільки у вашій схемі є мінус - за ОДИН день отримання в сьомі банках з безнала майже неможливо. Є випадки коли 12 відділеннь в одному домі,є усюди готівка і немає тривоги.... В кожному банку за місяць бажано не виходити за межі двох максимумів. Тому фактичні реалії або ваш варіант і не більше 3 банків ,або мій варіант з одним банком за домовленістю і довіренностями. Намагатися вступати в будь-які суперечки з касою - дорівнює отримати тим що є. Навіть на місяць всього 4 банки з моїм варіантом дають більший прибуток але домовленності повинні всі дотримуватися
Востаннє редагувалось sens в Вів 12 гру, 2023 15:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 12 гру, 2023 15:29
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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