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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 354355356357
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 15:32

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:Є випадки коли 12 відділеннь в одному домі,є усюди готівка і немає тривоги....
Я написал меняем быстро, а забираем позже, предположим на второй день. У нас обменники работают до 18.00
ваш варіант кращий , його можна використовувати коли працюєш,в тебе вільний графік.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 15:38

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Что вы все всполошились? Курс лезет вверх. Что межбанк, что наличный. Банки меняют курсы несколько раз за день. Я вчера успел всё сделать в Сэнсе по 37,20, сегодня с утра уже 37,30, сейчас 37,40. Ещё и Киевстар лежит, что не добавляет стабильности. На МастБи нечего гнать, донатить - дело добровольное, упрекать его в этих необязательных сборах - неуместно, а сама табличка никогда не была "строго к исполнению", а скорее подспорьем в принятии решений на моменте. Которое перед самим действием люди всё равно перепроверяют.
Ну и МастБи тоже так реагировать не стоит. Я понимаю, что художника обидеть может каждый. Но это же интернет форум. Кто знает, может под обидевшим ником сидит столетний дед с волосатой бородавкой на щеке, который переносит свою пожмаканную тысячу долларов из банка в банк, а здесь флудит от нечего делать. В жизни бы даже не заметили, а тут обижаетесь.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 15:44

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  sens написав:Як ви про це дізналися/?


менеджер намагалась відкрити конверт.депо і рахувала курс на калькуляторі (спочатку, я поповнив картку на 201600грн- було 5439дол, але це вже був неактуальний курс)
офлайн, потім онлайн (фіналлі відкрив через додаток), далі почекав десь 3хв доки депо з'явиться у певних цифрах (і за цей час передзвонили менеджеру і та сказала, що курс став 37,15?25? вже точно не пам'ятаю, тому що поспішав додому)
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 12 гру, 2023 15:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 15:47

  prodigy написав:
  sens написав:Як ви про це дізналися/?


менеджер намагалась відкрити конверт.депо і рахувала курс на калькуляторі (спочатку, я поповнив картку на 201600грн- було 5439дол, але це вже був неактуальний курс)
офлайн, потім онлайн (фіналлі відкрив через додаток), далі почекав десь 3хв доки депо з'явиться у певних цифрах (і за цей час передзвонили менеджеру і та сказала, що курс став 37,15? вже точно не пам'ятаю, тому що поспішав додому)

Це виключення. У мене сьогодні всі дзвінки працюють лише через переадресацію. Було так з КС на ВФ ,далі на Лайф. Це порядок коли немає мережі. Доречі з смс так не працює
sens
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 15:54

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав: Киевстар лежит, что не добавляет стабильности.
это мягко говоря... Спасибо киевстару за выходной.
50к-клабберам какой сейчас смысл куда-то смотреть на курсы, если карусельный онлайн-обмен невозможен
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 15:54

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Ну и МастБи тоже так реагировать не стоит. Я понимаю, что художника обидеть может каждый.

Я подписан на эту тему, чтобы оперативно обновлять данные по мере поступления информации.
А бессмысленный флуд ниачём в этой теме - отвлекает и мешает. Потому и борюсь с ним.
Но флуд - то такое.
А вот откровенное хамство - уж точно терпеть не намерен.
Как иначе можно реагировать на такой выcер ?
Порт написав:Кто здесь офигел, так это автор темы.
За свое задоначенное бабло - марш отрабатывать, редактировать таблицу для корректных курсов.
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 15:58

sens якщо ви поміняли долари сьогодні, то завтра в банках теж курс зміниться не на краще, тому гривню треба утилізувати в той же день (так я вчора і зробив): відкрив один конверт а на решту відкупив у банку де буває готівка

курс в неділю 10 грудня в Одесі макс 37,40-46
понеділок з ранку 37,55 -після 1300- 37,60- після 1500 - 37,65
сьогодні 37,70 після 1400 37,72 (один пов)

почекати до неділі, і не робити зайвих рухів
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 16:00

sens Київстар впав-за 25 років не пам'ятаю, щоб на такий термін...
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 16:08

Банки поднимают курс и не дают уже карусельщикам 50коп. Есть несколько банков, где есть 50 и выше коп., но там могут отдать мотлох и заработок уйдёт под 0.
Смотрю 40 коп более актуально, для нашего региона и то надо быстро войти, а иначе успел в обменник, но не успел в банк.((
А вообще показатель по курсам обменники Харькова. Он моментом реагирует на меж. банк и меняет курс. За ним подтягивается Запорожье и потом остальные.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 16:09

prodigy Рік тому в Києві понад добу не працював після ракетно-дронової атаки. Для мене це найгірший оператор
Visky
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