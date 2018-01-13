Додано: Вів 12 гру, 2023 15:38

Что вы все всполошились? Курс лезет вверх. Что межбанк, что наличный. Банки меняют курсы несколько раз за день. Я вчера успел всё сделать в Сэнсе по 37,20, сегодня с утра уже 37,30, сейчас 37,40. Ещё и Киевстар лежит, что не добавляет стабильности. На МастБи нечего гнать, донатить - дело добровольное, упрекать его в этих необязательных сборах - неуместно, а сама табличка никогда не была "строго к исполнению", а скорее подспорьем в принятии решений на моменте. Которое перед самим действием люди всё равно перепроверяют.

Ну и МастБи тоже так реагировать не стоит. Я понимаю, что художника обидеть может каждый. Но это же интернет форум. Кто знает, может под обидевшим ником сидит столетний дед с волосатой бородавкой на щеке, который переносит свою пожмаканную тысячу долларов из банка в банк, а здесь флудит от нечего делать. В жизни бы даже не заметили, а тут обижаетесь.