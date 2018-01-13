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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 355356357358
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 16:10

  mustbe написав:Как иначе можно реагировать на такой выcер ?
добавьте его в чс. хамство в рядах карусельщиков недопустимо. Между нами нет разногласий. Мы самая монолитная часть социума!
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 16:19

  Visky написав:prodigy Рік тому в Києві понад добу не працював після ракетно-дронової атаки. Для мене це найгірший оператор


рік тому не було зв'язку десь годин 8-9 годин, коли не було енергії до 30годин після руйнування трансформаторів (17-18 листопада 2022р)
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 16:50

prodigy Тоді було поступове повернення до життя київстару, деякі абоненти чекали аж до наступної доби, тоді як Водафон, Лайкомобайл, Укртелеком і його 3-моб майже безперебійно працювали весь час
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 17:44

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Mustbe
Мені теж дуже неприємно таке читати, але ж адекватних користувачів 99 відсотків і страждають усі :(
Snower
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 20:25

  Snower написав:Mustbe
Мені теж дуже неприємно таке читати, але ж адекватних користувачів 99 відсотків і страждають усі :(


страждати з відсутності таблиці-це явне перебільшення

знаєш де дійсно страждають і хто? о тож
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 20:32

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

нелегкая жизнь карусельщика, слился в обменке и в течение пары часов закинуть бабло в банк чтоб пару сотен гривен сделать
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 20:45

  Krokodil написав:нелегкая жизнь карусельщика, слился в обменке и в течение пары часов закинуть бабло в банк чтоб пару сотен гривен сделать

Так карусель и работала ранее ради 20 баксов с пайка. Просто раньше можно было кофе сначала попить, а потом на раслабухе подкатить в банк. А теперь каждая минута дорога, когда поменял у.е. на грн. Если кеды китайские, то могут подвести, не хватит пару минут. Банки сейчас быстро будут менять курсы. :P
Игорь Алексеевич
 
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