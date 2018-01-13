добавьте его в чс. хамство в рядах карусельщиков недопустимо. Между нами нет разногласий. Мы самая монолитная часть социума!
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 12 гру, 2023 16:10
Додано: Вів 12 гру, 2023 16:19
Додано: Вів 12 гру, 2023 16:50
prodigy Тоді було поступове повернення до життя київстару, деякі абоненти чекали аж до наступної доби, тоді як Водафон, Лайкомобайл, Укртелеком і його 3-моб майже безперебійно працювали весь час
Додано: Вів 12 гру, 2023 17:44
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Mustbe
Мені теж дуже неприємно таке читати, але ж адекватних користувачів 99 відсотків і страждають усі
Додано: Вів 12 гру, 2023 20:25
Додано: Вів 12 гру, 2023 20:32
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
нелегкая жизнь карусельщика, слился в обменке и в течение пары часов закинуть бабло в банк чтоб пару сотен гривен сделать
Додано: Вів 12 гру, 2023 20:45
Так карусель и работала ранее ради 20 баксов с пайка. Просто раньше можно было кофе сначала попить, а потом на раслабухе подкатить в банк. А теперь каждая минута дорога, когда поменял у.е. на грн. Если кеды китайские, то могут подвести, не хватит пару минут. Банки сейчас быстро будут менять курсы.
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