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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 12 гру, 2023 16:10
mustbe написав:
Как иначе можно реагировать на такой выcер ?
добавьте его в чс. хамство в рядах карусельщиков недопустимо. Между нами нет разногласий. Мы самая монолитная часть социума!
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Додано: Вів 12 гру, 2023 16:19
Visky написав:prodigy
Рік тому в Києві понад добу не працював після ракетно-дронової атаки. Для мене це найгірший оператор
рік тому не було зв'язку десь годин 8-9 годин, коли не було енергії до 30годин після руйнування трансформаторів (17-18 листопада 2022р)
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Додано: Вів 12 гру, 2023 16:50
prodigy Тоді було поступове повернення до життя київстару, деякі абоненти чекали аж до наступної доби, тоді як Водафон, Лайкомобайл, Укртелеком і його 3-моб майже безперебійно працювали весь час
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Додано: Вів 12 гру, 2023 17:44
Mustbe
Мені теж дуже неприємно таке читати, але ж адекватних користувачів 99 відсотків і страждають усі
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Snower
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Додано: Вів 12 гру, 2023 20:25
Snower написав:
Mustbe
Мені теж дуже неприємно таке читати, але ж адекватних користувачів 99 відсотків і страждають усі
страждати з відсутності таблиці-це явне перебільшення
знаєш де дійсно страждають і хто? о тож
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Додано: Вів 12 гру, 2023 20:25
Скай (у відділенні)
37.2$
39.9€
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Додано: Вів 12 гру, 2023 20:32
нелегкая жизнь карусельщика, слился в обменке и в течение пары часов закинуть бабло в банк чтоб пару сотен гривен сделать
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Krokodil
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Додано: Вів 12 гру, 2023 20:45
Krokodil написав:
нелегкая жизнь карусельщика, слился в обменке и в течение пары часов закинуть бабло в банк чтоб пару сотен гривен сделать
Так карусель и работала ранее ради 20 баксов с пайка. Просто раньше можно было кофе сначала попить, а потом на раслабухе подкатить в банк. А теперь каждая минута дорога, когда поменял у.е. на грн. Если кеды китайские, то могут подвести, не хватит пару минут. Банки сейчас быстро будут менять курсы.
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Додано: Вів 12 гру, 2023 23:12
в Глобусе именно онлайн
50К никогда не конвертил: там непосредственно для этой операции мобильный оператор задействован? (инет есть - но финномер на киевстаре
)
или внутри аппки всьо проходит, без посредничания опсоса?
Сам проверить не могу - нет там на картах гривни на миним.сумму покупки. Вот задумался- есть ли смысл сюда закидывать с другого банка сейчас, чтоб зря не застопорилось, т.к. лишних гривен не так уж и много имею сейчас.
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flysoulfly
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Додано: Вів 12 гру, 2023 23:21
flysoulfly написав:
в Глобусе именно онлайн
50К никогда не конвертил: там непосредственно для этой операции мобильный оператор задействован? (инет есть - но финномер на киевстаре
)
или внутри аппки всьо проходит и без посредничания опсоса?
Сам проверить не могу - нет там на картах гривни на миним.сумму покупки. Вот задумался- есть ли смысл сюда закидывать с другого банка сейчас, чтоб зря не застопорилось, т.к. лишних гривен не так уж и много имею сейчас.
У меня при входе в приложение Глобуса после ввода пароля приходит смс с одноразовым паролем.
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mogicanin1986
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