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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 356357358359
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:22

  flysoulfly написав:в Глобусе именно онлайн 50К никогда не конвертил: там непосредственно для этой операции мобильный оператор задействован? (инет есть - но финномер на киевстаре :evil: )
или внутри аппки всьо проходит и без посредничания опсоса?
Сам проверить не могу - нет там на картах гривни на миним.сумму покупки. Вот задумался- есть ли смысл сюда закидывать с другого банка сейчас, чтоб зря не застопорилось, т.к. лишних гривен не так уж и много имею сейчас.

требует код из смс. мин сумма обмена 10 дол, можете закинуть 380 грн попробовать
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:35

  kuzmich написав:
  flysoulfly написав:в Глобусе именно онлайн 50К никогда не конвертил: там непосредственно для этой операции мобильный оператор задействован? (инет есть - но финномер на киевстаре :evil: )
или внутри аппки всьо проходит и без посредничания опсоса?
Сам проверить не могу - нет там на картах гривни на миним.сумму покупки. Вот задумался- есть ли смысл сюда закидывать с другого банка сейчас, чтоб зря не застопорилось, т.к. лишних гривен не так уж и много имею сейчас.

требует код из смс. мин сумма обмена 10 дол, можете закинуть 380 грн попробовать
спасибо за ответ.
не, если и при обмене там код из смс, то кина пока не будет :evil:

  mogicanin1986 написав:У меня при входе в приложение Глобуса после ввода пароля приходит смс с одноразовым паролем.
вход у меня по пину,

хоть там без смс
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 12 гру, 2023 23:40, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:39

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Один примат не суетится
27.09.2022 11:23 Приват: ? -> 37.45318 грн/$
и досе так
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 00:13

  guntherhouse777 написав:Один примат не суетится
27.09.2022 11:23 Приват: ? -> 37.45318 грн/$
и досе так

Так примат без эмоций, нет скачков сильных, поэтому гладко плюс минус, но в этом нет и ничего хорошего, если у других можно поймать низы.
Proofy
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