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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 12 гру, 2023 23:22
flysoulfly написав:
в Глобусе именно онлайн
50К никогда не конвертил: там непосредственно для этой операции мобильный оператор задействован? (инет есть - но финномер на киевстаре
)
или внутри аппки всьо проходит и без посредничания опсоса?
Сам проверить не могу - нет там на картах гривни на миним.сумму покупки. Вот задумался- есть ли смысл сюда закидывать с другого банка сейчас, чтоб зря не застопорилось, т.к. лишних гривен не так уж и много имею сейчас.
требует код из смс. мин сумма обмена 10 дол, можете закинуть 380 грн попробовать
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kuzmich
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Додано: Вів 12 гру, 2023 23:35
kuzmich написав: flysoulfly написав:
в Глобусе именно онлайн
50К никогда не конвертил: там непосредственно для этой операции мобильный оператор задействован? (инет есть - но финномер на киевстаре
)
или внутри аппки всьо проходит и без посредничания опсоса?
Сам проверить не могу - нет там на картах гривни на миним.сумму покупки. Вот задумался- есть ли смысл сюда закидывать с другого банка сейчас, чтоб зря не застопорилось, т.к. лишних гривен не так уж и много имею сейчас.
требует код из смс. мин сумма обмена 10 дол, можете закинуть 380 грн попробовать
спасибо за ответ.
не, если и при обмене там код из смс, то кина пока не будет
mogicanin1986 написав:
У меня при входе в приложение Глобуса после ввода пароля приходит смс с одноразовым паролем.
вход у меня по пину,
хоть там без смс
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Вів 12 гру, 2023 23:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 12 гру, 2023 23:39
Один примат не суетится
27.09.2022 11:23 Приват: ? -> 37.45318 грн/$
и досе так
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guntherhouse777
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Додано: Сер 13 гру, 2023 00:13
guntherhouse777 написав:
Один примат не суетится
27.09.2022 11:23 Приват: ? -> 37.45318 грн/$
и досе так
Так примат без эмоций, нет скачков сильных, поэтому гладко плюс минус, но в этом нет и ничего хорошего, если у других можно поймать низы.
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Proofy
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