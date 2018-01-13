Додано: Сер 13 гру, 2023 10:55

mustbe написав: sens написав: Виправляйте помилки,це недоречно коли за це збираєте донати.

Виправляйте помилки,це недоречно коли за це збираєте донати.

Ви, шановний, явно «берега потеряли».Вам дозволили безкоштовно зайти у «гості», безкоштовно користуватись наданим ресурсом, безкоштовно мати інформацію, яка, напевно, для вас має певну цінність, але через власну безглуздість «сідаєте на голову» автору канала та «качаете свои права», надаючи хамські вказівки про «Виправляйте помилки».Чи все у вас все добре, м’яко кажучи, з… адекватністю?Щодо донату, в цілому, то це є «благодійний внесок на користь певної справи», де ключове – «благодійний», і за цим визначенням, хочу зауважити, донат НЕ містить в собі умову «обов’язкового платежу» для учасників справи, за наслідком якого у автора такої справи наставав БИ якийсь додатковий обов’язок перед цим платником, окрім тих «обов’язків», межі, обсяги та повноту яких, він визначає сам особисто для себе.Якщо у вас не вистачає елементарних культури, виховання та розуміння певних речей, що очевидні більшості людей, мушу проінформувати, що Ви, у даному випадку, як звичайний споживач безоплатної послуги, нічого НЕ винні автору (окрім дотримання встановлених ним правил на форумі), і в такій самій рівнозначній мірі – автор також нічого НЕ винен усім користувачам, включаючи й вас, та іншим подібним «недоречним», вашим же терміном, користувачам, а діє лише за власною ініціативою і доброю волею.Але головне, своїми недалекими діями ви наносите суттєву шкоду іншим користувачам цього ресурсу, через які доступ до цього ресурсу закривається на так звану «профілактику мізків»… хоча, те що «умному достаточно, дурак не поймёт» (с)