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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 12 гру, 2023 23:22
flysoulfly написав:
в Глобусе именно онлайн
50К никогда не конвертил: там непосредственно для этой операции мобильный оператор задействован? (инет есть - но финномер на киевстаре
)
или внутри аппки всьо проходит и без посредничания опсоса?
Сам проверить не могу - нет там на картах гривни на миним.сумму покупки. Вот задумался- есть ли смысл сюда закидывать с другого банка сейчас, чтоб зря не застопорилось, т.к. лишних гривен не так уж и много имею сейчас.
требует код из смс. мин сумма обмена 10 дол, можете закинуть 380 грн попробовать
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kuzmich
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Додано: Вів 12 гру, 2023 23:35
kuzmich написав: flysoulfly написав:
в Глобусе именно онлайн
50К никогда не конвертил: там непосредственно для этой операции мобильный оператор задействован? (инет есть - но финномер на киевстаре
)
или внутри аппки всьо проходит и без посредничания опсоса?
Сам проверить не могу - нет там на картах гривни на миним.сумму покупки. Вот задумался- есть ли смысл сюда закидывать с другого банка сейчас, чтоб зря не застопорилось, т.к. лишних гривен не так уж и много имею сейчас.
требует код из смс. мин сумма обмена 10 дол, можете закинуть 380 грн попробовать
спасибо за ответ.
не, если и при обмене там код из смс, то кина пока не будет
mogicanin1986 написав:
У меня при входе в приложение Глобуса после ввода пароля приходит смс с одноразовым паролем.
вход у меня по пину,
хоть там без смс
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Вів 12 гру, 2023 23:40, всього редагувалось 1 раз.
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flysoulfly
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Додано: Вів 12 гру, 2023 23:39
Один примат не суетится
27.09.2022 11:23 Приват: ? -> 37.45318 грн/$
и досе так
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guntherhouse777
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Додано: Сер 13 гру, 2023 00:13
guntherhouse777 написав:
Один примат не суетится
27.09.2022 11:23 Приват: ? -> 37.45318 грн/$
и досе так
Так примат без эмоций, нет скачков сильных, поэтому гладко плюс минус, но в этом нет и ничего хорошего, если у других можно поймать низы.
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Proofy
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Додано: Сер 13 гру, 2023 07:34
guntherhouse777 написав:
Один примат не суетится
27.09.2022 11:23 Приват: ? -> 37.45318 грн/$
и досе так
А он и не будет менять курс это самый стабильный банк)))
Они 37 45 держали когда все остальные опускали до 37.00 а некоторые 36.60.
В этом случае хорошо когда курс высокий а они не повышают)
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sl2023x4
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Додано: Сер 13 гру, 2023 10:26
sl2023x4 написав: guntherhouse777 написав:
Один примат не суетится
27.09.2022 11:23 Приват: ? -> 37.45318 грн/$
и досе так
А он и не будет менять курс это самый стабильный банк)))
Они 37 45 держали когда все остальные опускали до 37.00 а некоторые 36.60.
В этом случае хорошо когда курс высокий а они не повышают)
монобанк та акцент також не вибагливі
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sens
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Додано: Сер 13 гру, 2023 10:55
sens
mustbe написав: sens написав:
Виправляйте помилки,це недоречно коли за це збираєте донати.
Ви, шановний, явно «берега потеряли».
Вам дозволили безкоштовно зайти у «гості», безкоштовно користуватись наданим ресурсом, безкоштовно мати інформацію, яка, напевно, для вас має певну цінність, але через власну безглуздість «сідаєте на голову» автору канала та «качаете свои права», надаючи хамські вказівки про «Виправляйте помилки».
Чи все у вас все добре, м’яко кажучи, з… адекватністю?
Щодо донату, в цілому, то це є «благодійний внесок на користь певної справи», де ключове – «благодійний», і за цим визначенням, хочу зауважити, донат НЕ містить в собі умову «обов’язкового платежу» для учасників справи, за наслідком якого у автора такої справи наставав БИ якийсь додатковий обов’язок перед цим платником, окрім тих «обов’язків», межі, обсяги та повноту яких, він визначає сам особисто для себе.
Якщо у вас не вистачає елементарних культури, виховання та розуміння певних речей, що очевидні більшості людей, мушу проінформувати, що Ви, у даному випадку, як звичайний споживач безоплатної послуги, нічого НЕ винні автору (окрім дотримання встановлених ним правил на форумі), і в такій самій рівнозначній мірі – автор також нічого НЕ винен усім користувачам, включаючи й вас, та іншим подібним «недоречним», вашим же терміном, користувачам, а діє лише за власною ініціативою і доброю волею.
Але головне, своїми недалекими діями ви наносите суттєву шкоду іншим користувачам цього ресурсу, через які доступ до цього ресурсу закривається на так звану «профілактику мізків»… хоча, те що «умному достаточно, дурак не поймёт» (с)
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s17012017
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Додано: Сер 13 гру, 2023 11:46
Щодо банків з онлайн на сьогодні поки що цікаво Полтава,в доларах в додатку 37,20. Поки що все.
Востаннє редагувалось sens
в Сер 13 гру, 2023 12:12, всього редагувалось 1 раз.
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sens
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Додано: Сер 13 гру, 2023 11:52
mustbe написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Ну и МастБи тоже так реагировать не стоит. Я понимаю, что художника обидеть может каждый.
Как иначе можно реагировать на такой выcер ?
Порт написав:Кто здесь офигел, так это автор темы.
За свое задоначенное бабло - марш отрабатывать, редактировать таблицу для корректных курсов.
Процитированного вами пользователя впервые вижу. Реплики его в ветке не нашёл. Видимо, вы воспользовались кнопкой "Скарга" и правильно сделали. Но это максимум, чтобы я рекомендовал в этой ситуации. Реагировать на такой трёп или как вы его назвали "высер", а тем более эмоционировать - лишнее. Неизвестно с какой интонацией сказано, в каком контексте и так далее. Да и не сказано это вовсе, а набрано на клавиатуре неизвестно кем. Это в реальной жизни за хамство можно в ухо получить, а тут ничего не будет. Поэтому игнор+бан - самое большее, что заслуживает такой "виртуальный хулиган".
Уважаемый МастБи, вы напоминаете мне мальчика, который принёс в детский сад модный конструктор, увлёк всех в игру, а после обидной реплики какого-нибудь завистника из соседней группы, сказал всем "Ой, фсё!", забрал конструктор и сел с ним в угол играться в одиночку. Представляете глаза остальных ребят, которые с азартом играли с вами? Здесь не детский сад. Публика взрослая, разношёрстная. Разный уровень образования, интеллекта, культуры. Ещё пару таких блокировок и можно получить в свой адрес самых настоящих матюков. Особенно от тех, кто воспринимал табличку как "отче наш" и привык говорить вслух всё, что думает)))
Только не подумайте, что я хочу вас обидеть))) Боже упаси. Я к вам отношусь хорошо. Ситуация просто улыбнула.
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: Сер 13 гру, 2023 12:56
s17012017 написав:sens mustbe написав: sens написав:
Виправляйте помилки,це недоречно коли за це збираєте донати.
Ви, шановний, явно «берега потеряли».
Вам дозволили безкоштовно зайти у «гості», безкоштовно користуватись наданим ресурсом, безкоштовно мати інформацію, яка, напевно, для вас має певну цінність, але через власну безглуздість «сідаєте на голову» автору канала та «качаете свои права», надаючи хамські вказівки про «Виправляйте помилки».
Чи все у вас все добре, м’яко кажучи, з… адекватністю?
Щодо донату, в цілому, то це є «благодійний внесок на користь певної справи», де ключове – «благодійний», і за цим визначенням, хочу зауважити, донат НЕ містить в собі умову «обов’язкового платежу» для учасників справи, за наслідком якого у автора такої справи наставав БИ якийсь додатковий обов’язок перед цим платником, окрім тих «обов’язків», межі, обсяги та повноту яких, він визначає сам особисто для себе.
Якщо у вас не вистачає елементарних культури, виховання та розуміння певних речей, що очевидні більшості людей, мушу проінформувати, що Ви, у даному випадку, як звичайний споживач безоплатної послуги, нічого НЕ винні автору (окрім дотримання встановлених ним правил на форумі), і в такій самій рівнозначній мірі – автор також нічого НЕ винен усім користувачам, включаючи й вас, та іншим подібним «недоречним», вашим же терміном, користувачам, а діє лише за власною ініціативою і доброю волею.
Але головне, своїми недалекими діями ви наносите суттєву шкоду іншим користувачам цього ресурсу, через які доступ до цього ресурсу закривається на так звану «профілактику мізків»… хоча, те що «умному достаточно, дурак не поймёт» (с)
Користувач встановлює безкоштовну програму, яка містить дірки, через які смартфон заражено вірусом і смартфон перетворюється на цеглину (привіт. київстар).
Користувач пише у канал підтримки, і вимагаєте заштопати дірки.
Для автора програми НЕ виправити помилки - це МІНУС в репутацію.
А для користувача, допис з вимогою виправити помилки - це ПЛЮС в репутацію, не залежно від того, який лексикон використовує користувач.
Ви можете забанити користувача за лексикон.
Але це не відміняє того, що автор програми ПОВИНЕН виправляти помилки, а якщо ні, тоді про яку адекватність автора програми може йти мова?
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