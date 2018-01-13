RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 358359360361>
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 13:08

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Да хорош уже обсасывать, как дети малые. Таблица выложена на правах "как есть" - хотите пользуйтесь, хотите - нет, хотите донатьте, хотите -не донатьте, если считаете, что она того не стоит.Пользы от нее, даже в неидеальном ее варианте больше, чем когда ее нет.
По теме - на вывод Свифтом работает в Украине какие то ограничения типа 100Кгрн, или это только на выдачу кеша?
Rack
 
Повідомлень: 568
З нами з: 29.01.09
Подякував: 54 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 13:25

Мінімум, який можна порадити - розділити таблицю на дві частини і явно вказати:
1) Банки, для яких курси оновлюються автоматично (вказати, наскільки актуальні курси, наприклад, курси оновлюються раз в день, тощо);
2) Банки, для яких курси оновлюються вручну (вказати, що курси оновлюються вручну, при наявності інформації і при умові, що у автора є на це час, тому, швидше за все, курси вже застарілі, простими словами курси "зі стелі").
Так буде чесно.

Якщо для всіх банків курси "зі стелі" - так і написати, курси "зі стелі".
Востаннє редагувалось 10/9/9 в Сер 13 гру, 2023 13:41, всього редагувалось 1 раз.
10/9/9
 
Повідомлень: 586
З нами з: 10.09.09
Подякував: 123 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 13:28

  10/9/9 написав:Але це не відміняє того, що автор програми ПОВИНЕН виправляти помилки, а якщо ні, тоді про яку адекватність автора програми може йти мова?


да щас, даже в платных прогах пишут - не нравится - ПНХ, сам дурак, ничо не гарантируем

то что mustbe назвал хамстовм - хамство и есть, без вариантов: тутошний зависящий от таблицы нарид забывает что некоторые курсы узнаются только звонком - та еще трата личного времени

вот товарщ Сенс от таблицы не зависит, самодостаточен, за совет по картам КредитВеста респект - и, может, мог бы и помочь, впрочем, судя по дописам - помогает

проф карусельщикам, кстати, отключение тцблицы не сильно мешает - все равно головна привязка к курсу и ширине зазора, а ширина очень коллерирует с межбанком
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6431
З нами з: 27.09.19
Подякував: 112 раз.
Подякували: 535 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 13:37

Хто донатив в грудні 400 грн , нажаль автор вирішив як зробив. По темі Оксі - курс 37,15+1,2% , сьогодні таблиця недоступна , інформація від тих хто був вранці і міняв валюту на касі.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15114
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 13:37

  cohan написав:
  10/9/9 написав:Але це не відміняє того, що автор програми ПОВИНЕН виправляти помилки, а якщо ні, тоді про яку адекватність автора програми може йти мова?


да щас, даже в платных прогах пишут - не нравится - ПНХ, сам дурак, ничо не гарантируем

то что mustbe назвал хамстовм - хамство и есть, без вариантов: тутошний зависящий от таблицы нарид забывает что некоторые курсы узнаются только звонком - та еще трата личного времени

вот товарщ Сенс от таблицы не зависит, самодостаточен, за совет по картам КредитВеста респект - и, может, мог бы и помочь, впрочем, судя по дописам - помогает

проф карусельщикам, кстати, отключение тцблицы не сильно мешает - все равно головна привязка к курсу и ширине зазора, а ширина очень коллерирует с межбанком


Та да, користувач встановив програму, програма заглючила, користувач написав автору програми, а автор програми послав користувач-а(-ів) і заблокував програму - ріллі?
І хто адекватний, користувач, чи автор програми?
10/9/9
 
Повідомлень: 586
З нами з: 10.09.09
Подякував: 123 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 13:40

Банк Альянс

Банк Альянс доллар 37,15 +1%
Inter
 
Повідомлень: 42
З нами з: 02.10.23
Подякував: 3 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 13:56

  10/9/9 написав:Для автора програми НЕ виправити помилки - це МІНУС в репутацію.
А для користувача, допис з вимогою виправити помилки - це ПЛЮС в репутацію, не залежно від того, який лексикон використовує користувач.

Что именно вы называете ошибками ?
Если в программе и есть ошибки - мне о них ничего неизвестно. Сигналов от юзеров не было.

Или речь идёт об устаревших курсах ?
И каким образом вы предлагаете поддерживать их актуальность ?
Чтобы я каждый день обзванивал ту пару десятков банок, которые нигде не публикуют свой курс ?
Это, знаете ли, время занимает, и немалое.
Как конкретно вы предлагаете исправлять эти "ошибки" ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7481
З нами з: 27.12.17
Подякував: 172 раз.
Подякували: 1496 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 14:01

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Процитированного вами пользователя впервые вижу. Реплики его в ветке не нашёл. Видимо, вы воспользовались кнопкой "Скарга" и правильно сделали.

Нет, это он сам стёр. Я ни на кого никогда не жаловался на этом форуме.
После каждого закрытия таблицы - флудеры и хамы сразу сами удаляют свои посты, чтобы не светилось на весь форум их убожество.
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7481
З нами з: 27.12.17
Подякував: 172 раз.
Подякували: 1496 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 14:06

  10/9/9 написав:Користувач встановлює безкоштовну програму, яка містить дірки, через які смартфон заражено вірусом і смартфон перетворюється на цеглину (привіт. київстар).
Користувач пише у канал підтримки, і вимагаєте заштопати дірки.

Хм, "безкоштовну" и "вимагаєте"...
Нет ли тут какого-то противоречия ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7481
З нами з: 27.12.17
Подякував: 172 раз.
Подякували: 1496 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 14:09

  10/9/9 написав:Але це не відміняє того, що автор програми ПОВИНЕН виправляти помилки, а якщо ні, тоді про яку адекватність автора програми може йти мова?

1. Автор вам ничего не должен.
2. Если вы с этим не согласны - перечитайте пункт 1 ещё раз и не юзайте программы автора
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7481
З нами з: 27.12.17
Подякував: 172 раз.
Подякували: 1496 раз.
 
Профіль
2
1
3
  #<1 ... 358359360361>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) 1 ... 114, 115, 116
Scholar » Суб 13 січ, 2018 12:08
1153 281745
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 гру, 2023 07:58
sens
Вывоз валюты, декларирование на таможне
hollies » Пон 23 січ, 2023 11:54
6 4324
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лис, 2023 16:47
sens
Какой банк выбрать для онлайн обмена валют? 1 ... 7, 8, 9
Ірина_ » Пон 18 лют, 2019 08:40
88 39911
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 бер, 2021 22:29
sinxro

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.