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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 13 гру, 2023 13:08
Да хорош уже обсасывать, как дети малые. Таблица выложена на правах "как есть" - хотите пользуйтесь, хотите - нет, хотите донатьте, хотите -не донатьте, если считаете, что она того не стоит.Пользы от нее, даже в неидеальном ее варианте больше, чем когда ее нет.
По теме - на вывод Свифтом работает в Украине какие то ограничения типа 100Кгрн, или это только на выдачу кеша?
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Додано: Сер 13 гру, 2023 13:25
Мінімум, який можна порадити - розділити таблицю на дві частини і явно вказати:
1) Банки, для яких курси оновлюються автоматично (вказати, наскільки актуальні курси, наприклад, курси оновлюються раз в день, тощо);
2) Банки, для яких курси оновлюються вручну (вказати, що курси оновлюються вручну, при наявності інформації і при умові, що у автора є на це час, тому, швидше за все, курси вже застарілі, простими словами курси "зі стелі").
Так буде чесно.
Якщо для всіх банків курси "зі стелі" - так і написати, курси "зі стелі".
Востаннє редагувалось 10/9/9
в Сер 13 гру, 2023 13:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 13 гру, 2023 13:28
10/9/9 написав:
Але це не відміняє того, що автор програми ПОВИНЕН виправляти помилки, а якщо ні, тоді про яку адекватність автора програми може йти мова?
да щас, даже в платных прогах пишут - не нравится - ПНХ, сам дурак, ничо не гарантируем
то что mustbe назвал хамстовм - хамство и есть, без вариантов: тутошний зависящий от таблицы нарид забывает что некоторые курсы узнаются только звонком - та еще трата личного времени
вот товарщ Сенс от таблицы не зависит, самодостаточен, за совет по картам КредитВеста респект - и, может, мог бы и помочь, впрочем, судя по дописам - помогает
проф карусельщикам, кстати, отключение тцблицы не сильно мешает - все равно головна привязка к курсу и ширине зазора, а ширина очень коллерирует с межбанком
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cohan
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Додано: Сер 13 гру, 2023 13:37
Хто донатив в грудні 400 грн , нажаль автор вирішив як зробив. По темі Оксі - курс 37,15+1,2% , сьогодні таблиця недоступна , інформація від тих хто був вранці і міняв валюту на касі.
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Додано: Сер 13 гру, 2023 13:37
cohan написав: 10/9/9 написав:
Але це не відміняє того, що автор програми ПОВИНЕН виправляти помилки, а якщо ні, тоді про яку адекватність автора програми може йти мова?
да щас, даже в платных прогах пишут - не нравится - ПНХ, сам дурак, ничо не гарантируем
то что mustbe назвал хамстовм - хамство и есть, без вариантов: тутошний зависящий от таблицы нарид забывает что некоторые курсы узнаются только звонком - та еще трата личного времени
вот товарщ Сенс от таблицы не зависит, самодостаточен, за совет по картам КредитВеста респект - и, может, мог бы и помочь, впрочем, судя по дописам - помогает
проф карусельщикам, кстати, отключение тцблицы не сильно мешает - все равно головна привязка к курсу и ширине зазора, а ширина очень коллерирует с межбанком
Та да, користувач встановив програму, програма заглючила, користувач написав автору програми, а автор програми послав користувач-а(-ів) і заблокував програму - ріллі?
І хто адекватний, користувач, чи автор програми?
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Додано: Сер 13 гру, 2023 13:40
Банк Альянс доллар 37,15 +1%
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Inter
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Додано: Сер 13 гру, 2023 13:56
10/9/9 написав:
Для автора програми НЕ виправити помилки - це МІНУС в репутацію.
А для користувача, допис з вимогою виправити помилки - це ПЛЮС в репутацію, не залежно від того, який лексикон використовує користувач.
Что именно вы называете ошибками ?
Если в программе и есть ошибки - мне о них ничего неизвестно. Сигналов от юзеров не было.
Или речь идёт об устаревших курсах ?
И каким образом вы предлагаете поддерживать их актуальность ?
Чтобы я каждый день обзванивал ту пару десятков банок, которые нигде не публикуют свой курс ?
Это, знаете ли, время занимает, и немалое.
Как конкретно вы предлагаете исправлять эти "ошибки" ?
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Додано: Сер 13 гру, 2023 14:01
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Процитированного вами пользователя впервые вижу. Реплики его в ветке не нашёл. Видимо, вы воспользовались кнопкой "Скарга" и правильно сделали.
Нет, это он сам стёр. Я ни на кого никогда не жаловался на этом форуме.
После каждого закрытия таблицы - флудеры и хамы сразу сами удаляют свои посты, чтобы не светилось на весь форум их убожество.
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Додано: Сер 13 гру, 2023 14:06
10/9/9 написав:
Користувач встановлює безкоштовну
програму, яка містить дірки, через які смартфон заражено вірусом і смартфон перетворюється на цеглину (привіт. київстар).
Користувач пише у канал підтримки, і вимагаєте
заштопати дірки.
Хм, "безкоштовну" и "вимагаєте"...
Нет ли тут какого-то противоречия ?
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Додано: Сер 13 гру, 2023 14:09
10/9/9 написав:
Але це не відміняє того, що автор програми ПОВИНЕН виправляти помилки, а якщо ні, тоді про яку адекватність автора програми може йти мова?
1. Автор вам ничего не должен.
2. Если вы с этим не согласны - перечитайте пункт 1 ещё раз и не юзайте программы автора
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