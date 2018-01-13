10/9/9 написав:Мінімум, який можна порадити - розділити таблицю на дві частини і явно вказати:
1) Банки, для яких курси оновлюються автоматично (вказати, наскільки актуальні курси, наприклад, курси оновлюються раз в день, тощо);
2) Банки, для яких курси оновлюються вручну (вказати, що курси оновлюються вручну, при наявності інформації і при умові, що у автора є на це час, тому, швидше за все, курси вже застарілі, простими словами курси "зі стелі").
Так буде чесно.
Якщо для всіх банків курси "зі стелі" - так і написати, курси "зі стелі".
В таблице явно видно какие банки обновляются автоматом, а какие руками.
А делить таблицу на две части - очень сомневаюсь, что так будет лучше