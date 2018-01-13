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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 359360361362>
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 14:13

  10/9/9 написав:Мінімум, який можна порадити - розділити таблицю на дві частини і явно вказати:
1) Банки, для яких курси оновлюються автоматично (вказати, наскільки актуальні курси, наприклад, курси оновлюються раз в день, тощо);
2) Банки, для яких курси оновлюються вручну (вказати, що курси оновлюються вручну, при наявності інформації і при умові, що у автора є на це час, тому, швидше за все, курси вже застарілі, простими словами курси "зі стелі").
Так буде чесно.

Якщо для всіх банків курси "зі стелі" - так і написати, курси "зі стелі".

В таблице явно видно какие банки обновляются автоматом, а какие руками.
А делить таблицу на две части - очень сомневаюсь, что так будет лучше
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 14:46

mustbe Возможно стоит прояснить основные положения/правила (так как некоторые пользователи действительно не понимают куда они попали, какие у них тут права и какую ответственность взял на себя разработчик).

На мой взгляд:
Таблица имеет справочно/информационный характер. При принятии финансовых решений каждый пользователь должен информацию из таблицы проверить/уточнить сам.
Автор не несет ответственности за какие-либо неточности в таблице.

Пользователь, который не платит ничего, не имеет никаких прав, но может помогать автору, сообщая о неточностях в вежливой форме.

Пользователь, который платит донаты, тоже не имеет никаких прав, но может помогать автору, сообщая о неточностях в вежливой форме.

Пользователь, которого не устраивает что-либо в таблице(включая форму, подробности, свежесть информации и т.д.), может поискать другие источники.
***


Если опубликовать что-то подобное, то это должно уменьшить непонимание и снять ненужное напряжение.
odeshm6
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 14:56

  odeshm6 написав:mustbe Возможно стоит прояснить основные положения/правила (так как некоторые пользователи действительно не понимают куда они попали, какие у них тут права и какую ответственность взял на себя разработчик).
...
Если опубликовать что-то подобное, то это должно уменьшить непонимание и снять ненужное напряжение.

Бесполезно.
Для нормального человека это и так очевидно, а баран - всё равно не поймёт, хоть капсом на весь экран напиши.
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 15:07

Сенс

За три дні виріс з 37,10 до 37,40. Сьогодні малює такий курс. Так що хто купляв на чорну п'ятницю поки що в гарному плюсі, навіть якщо запропонують вам 1999 рік ,на рахунках долара буде трохи більше
sens
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 15:15

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

10/9/9 написав:Та да, користувач встановив програму, програма заглючила, користувач написав автору програми, а автор програми послав користувач-а(-ів) і заблокував програму - ріллі?
І хто адекватний, користувач, чи автор програми?

Про які глюки може йти мова!?
Всіх вже 100500 разів попередили, як відбувається оновлення курсів у таблиці (автоматично і вручну), ті що вручну (виділені жирним і оновлюються по мірі надходження інформації з відділень).
Незрозуміло, які можуть бути претензії до автора?
Zochan
 
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