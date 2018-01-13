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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 13 гру, 2023 15:15
Онлайн 37,6о на депозит 37,30
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Додано: Сер 13 гру, 2023 15:19
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Додано: Сер 13 гру, 2023 15:21
Rack написав:
По теме - на вывод Свифтом работает в Украине какие то ограничения типа 100Кгрн, или это только на выдачу кеша?
Та, вроде, на безнал внутри страны никто ограничений по сумме не накладывал.
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moveton
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Додано: Сер 13 гру, 2023 15:24
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Додано: Сер 13 гру, 2023 15:44
мтб 37,3
аргентина 800
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Raymond
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