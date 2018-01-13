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в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 360361362363364>
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 15:19

Аккорд

37,49
sens
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 15:21

  Rack написав:По теме - на вывод Свифтом работает в Украине какие то ограничения типа 100Кгрн, или это только на выдачу кеша?

Та, вроде, на безнал внутри страны никто ограничений по сумме не накладывал.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 15:24

Кредо

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sens
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 15:44

мтб 37,3 :!:

аргентина 800 :shock:
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 16:23

МТБ

  Raymond написав:мтб 37,3 :!:

аргентина 800 :shock:

МТБ вчорашній курс 37,30 сьогодні опівночі змінив на 37,15, але при спробі обміну (трохи грошей там підвисло) весь час було "ой, помилка". Через дві години поміняли назад на 37,30. І що це було?! :roll:
Melanor1
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 16:30

  Melanor1 написав:
  Raymond написав:мтб 37,3 :!:

аргентина 800 :shock:

МТБ вчорашній курс 37,30 сьогодні опівночі змінив на 37,15, але при спробі обміну (трохи грошей там підвисло) весь час було "ой, помилка". Через дві години поміняли назад на 37,30. І що це було?! :roll:

Обхітриваніє)))
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 16:52

  mustbe написав:А вот откровенное хамство - уж точно терпеть не намерен.
Как иначе можно реагировать на такой выcер ?
Порт написав:Кто здесь офигел, так это автор темы.
За свое задоначенное бабло - марш отрабатывать, редактировать таблицу для корректных курсов.

Це бидлоруснявий менталітет. Але ж йому насправді пофіг і на ввічливість і на курси. Воно може хамити просто задля того, щоб нагадити форумчанам, а відключенню таблиць тільки радіє...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 16:55

Альтбанк

курс на 1300 буде 37,50 ( додаток ), депозит - 37,02 ( таблиця 200к ) .
sens
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 16:57

  10/9/9 написав:[



Та да, користувач встановив програму, програма заглючила, користувач написав автору програми, а автор програми послав користувач-а(-ів) і заблокував програму - ріллі?
І хто адекватний, користувач, чи автор програми?

Написав чи нахамив? :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 17:01

Кредіагріколь

курс 37,40 , на депозит - 37,40 , таблиця 200 к - 37,30 .
sens
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