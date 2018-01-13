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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 13 гру, 2023 15:19
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sens
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Додано: Сер 13 гру, 2023 15:21
Rack написав:
По теме - на вывод Свифтом работает в Украине какие то ограничения типа 100Кгрн, или это только на выдачу кеша?
Та, вроде, на безнал внутри страны никто ограничений по сумме не накладывал.
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moveton
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Додано: Сер 13 гру, 2023 15:24
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Додано: Сер 13 гру, 2023 15:44
мтб 37,3
аргентина 800
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Raymond
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Melanor1
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Додано: Сер 13 гру, 2023 16:30
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mogicanin1986
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Додано: Сер 13 гру, 2023 16:52
mustbe написав:
А вот откровенное хамство - уж точно терпеть не намерен.
Как иначе можно реагировать на такой выcер ?
Порт написав:Кто здесь офигел, так это автор темы.
За свое задоначенное бабло - марш отрабатывать, редактировать таблицу для корректных курсов.
Це бидлоруснявий менталітет. Але ж йому насправді пофіг і на ввічливість і на курси. Воно може хамити просто задля того, щоб нагадити форумчанам, а відключенню таблиць тільки радіє...
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sergey_sryvkin
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Додано: Сер 13 гру, 2023 16:55
курс на 1300 буде 37,50 ( додаток ), депозит - 37,02 ( таблиця 200к ) .
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sens
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Додано: Сер 13 гру, 2023 16:57
10/9/9 написав:
[
Та да, користувач встановив програму, програма заглючила, користувач написав автору програми, а автор програми послав користувач-а(-ів) і заблокував програму - ріллі?
І хто адекватний, користувач, чи автор програми?
Написав чи нахамив?
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sergey_sryvkin
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Додано: Сер 13 гру, 2023 17:01
курс 37,40 , на депозит - 37,40 , таблиця 200 к - 37,30 .
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sens
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