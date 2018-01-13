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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 13 гру, 2023 17:06
Юнексбанк
курс 37,35
Додано: Сер 13 гру, 2023 17:07
Південний
курс 37,40
Додано: Сер 13 гру, 2023 17:09
Піреусбанк
курс 37,34
Додано: Сер 13 гру, 2023 17:09
Грант
курс 37,04 комісія 0,4 додатково 1,0
Додано: Сер 13 гру, 2023 17:10
Гогольбанк
Полтава
курс 37,20
Додано: Сер 13 гру, 2023 17:12
Східбанк
Восток
курс 37,50
цікаво) вчора було 37,35
після 01 грудня в банках клієнтів обмаль,курс росте,різниця зберігається і зі зміною курса ніяк не зменшується
Додано: Сер 13 гру, 2023 17:13
Ну, с этим Портом - всё понятно. Нагадил, после закрытия таблички подтёр свой выcер, и свалил в закат.
А вы посмотрите, что sens исполняет. Он же гадит целенаправленно, просто издевается.
Ну и ладно, мне уже пофиг
Додано: Сер 13 гру, 2023 17:20
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Вы можете иногда на меня обижаться, что я флужу. Да есть такое, но я иногда пишу про курсы, но никогда не оскорбляю формучан. А на Сенса нечего обижаться, а ещё пару месяцев назад увидел, что он что то курит и постоянно на ветках пишет бред. Поэтому не стоит обращать внимание. Вы наверное не сталкивались с торговлей. Там вообще бывают покупатели с др. планеты.. И к ним привыкаешь и знаешь, что и как им ответить, но послать на небо за звездочкой - НЕЗЯ. Работаем дальше, а иначе ради одного ид..та закрывать бизнес - это только показывать свою слабость.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 13 гру, 2023 17:24, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Сер 13 гру, 2023 17:22
Кліринг дом
курс 37,15 , нажаль без депозиту не цікаво
Додано: Сер 13 гру, 2023 17:22
Комінбанк
курс 37,20
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